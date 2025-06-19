Murat Kurum: Yeni yuvalarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'ın katıldığı törende yapımı tamamlanan konutlar, hak sahibi afetzedelere teslim edildi.

"ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Teslim töreninden önce önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Bu büyük mücadeleyi asrın inşa seferberliğine dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Projenin bir milletin yeniden diriliş hareketi olduğunu belirten Kurum, "Teslimini gerçekleştirdiğimiz yeni eserlerimizin her bir depremzede kardeşimiz başta olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN HER AŞAMASINDA YANI BAŞINDA OLDUK"

Bakan Kurum'un burada yaptığı açıklamalardan önemli satır başları şunlar:

Omuz omuza verdik yaralarımızı hep birlikte sardık. Biz birlikte Türkiye'yiz dedik. İlk günden itibaren ne bir saniye dinlendik ne de bir adım geri attık. Vatandaşımızın her aşamasında yanı başında olduk.



Bu büyük mücadeleyi asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Yaptığımızın sadece yeniden inşa çalışması olmadığını biliyorduk. Bu hareketin bir milletin yeniden diriliş hareketi olduğundan emindik.

"YENİ YUVALARIMIZIN ANAHTARLARINI TESLİM EDİYORUZ"

Teslim etiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine ulaştıracağız dedik yaptık, ekimde 130 bine ulaşacağız dedik ulaştık. Kasımda 155 bin ve ocakta 201 bin dedik hamd olsun o hedefleri de sırasıyla gerçekleştirdik.



İşte Rabbim bizi mahcup etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in teşrifleriyle birazdan inşasını tamamladığımız yeni yuvalarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz.

"DURUŞUMUZU TÜM DÜNYA GÖRMEKTE, KONUŞMAKTADIR"