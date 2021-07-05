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- Murat Kurum: 27 günde, 10 bin 664 metreküp müsilaj temizlendi
Murat Kurum: 27 günde, 10 bin 664 metreküp müsilaj temizlendi
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından, müsilaj seferberliği kapsamında temizlenen toplam miktarı açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 05.07.2021 - 13:43
- Güncelleme : 05.07.2021 - 14:08
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen müsilaj çalışmaları aralıksız sürüyor.
Müsilaj seferberliğinde 27 gün geride kaldı.
Bakan Murat Kurum, çalışmalara ilişkin açıklama yaparak güzel sonuçlar elde edildiğini belirtti.
10 BİN 664 METREKÜP TEMİZLİK
Twitter hesabından paylaşım yapan Kurum, "4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik." ifadelerine yer verdi.
İL İL TOPLANAN MİKTAR
Çalışmaklar; karadan 413, denizden 188 olmak üzere toplam 601 bölgede gerçekleşti.
Böylelikle 7 ilde toplanan müsilaj miktarları şu şekilde;
- İstanbul 6.066 m³
- Kocaeli 476 m³
- Bursa 166 m³
- Tekirdağ 154 m³
- Balıkesir 811 m³
- Çanakkale 918 m³
- Yalova 2.073 m³