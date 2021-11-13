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- Murat Kurum: 2.8 milyon konutun dönüşümü tamamlandı
Murat Kurum: 2.8 milyon konutun dönüşümü tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, bugüne kadar 2.8 milyon konutun geri dönüşümünün tamamlandığını duyurdu.
- DHA
- 13.11.2021 - 12:23
- Güncelleme : 13.11.2021 - 12:51
Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da depreme dayanıksız binalar için yapılan çalışmalar devam ediyor.
Devlet bu konudaki çalışmalarına devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu hakkında bilgi verdi.
Sık sık geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapan Kurum, 2.8 milyon konutun geri dönüşümünün tamamlandığını duyurdu.
"54 MİLYON İNSANIMIZIN GÜVENLİ YUVALARDA YAŞAMASINI SAĞLADIK"
Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Bugüne kadar 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yapı denetim uygulamalarımızla beraber, 54 milyon insanımızın daha güvenli yuvalarda yaşamalarını sağladık."