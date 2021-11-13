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Murat Kurum: 2.8 milyon konutun dönüşümü tamamlandı

Murat Kurum: 2.8 milyon konutun dönüşümü tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, bugüne kadar 2.8 milyon konutun geri dönüşümünün tamamlandığını duyurdu.