Murat Kurum: 29 günde, 11 bin 84 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Murat Kurum, Marmara Bölgesi'nde müsilaj seferberliği kapsamında temizlenen toplam miktarı duyurdu.

Marmara Bölgesi'ne kıyısı olan 7 ilde müsilaj seferberliği sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

11 BİN 84 METREKÜPLÜK TEMİZLİK

29 günlük süreçte toplam temizlenen miktarı açıklayan Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde yirmi dokuzuncu günü tamamladık. Her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz. 6 Temmuz'da topladığımız müsilaj ile birlikte 11 bin 84 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde 6 Haziran'da 11 bin 338 ha alanı kaplayan müsilajın 2 Temmuz'da bin 46 ha seviyesine indiğini de belirten Bakan Kurum, "Çalışmalarımızla 10.292 hektar, diğer bir deyişle 102.920.000 m² alanı kaplayan müsilajı temizledik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

İL İL TOPLANAN MİKTARLAR

Çalışmalar; karadan 423, denizden 197 olmak üzere toplam 620 bölgede gerçekleşti.

Böylelikle 7 ilde toplanan müsilaj miktarları şu şekilde:

İstanbul 6.440 m³

Kocaeli 476 m³

Bursa 166 m³

Tekirdağ 154 m³

Balıkesir 811 m³

Çanakkale 919 m³

Yalova 2.118 m³

144 İŞLETMEYE 18 MİLYON LİRA CEZA

Denetim çalışmalarına da değinen Kurum, 29 günde 9 bin 310 denetimin gerçekleştiğini bildirdi.

Mevzuata aykırı davranan 144 işletmeye 18 milyon 340 bin lira idari para cezası uygulandığını belirten Kurum, "2 bin 360 atık su numunesi inceledik. Marmara Denizi'mizi mavi ve ışıltılı haline kavuşturuyoruz." ifadesine yer verdi.