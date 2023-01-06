Murat Kurum, "İkinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmesi için çalışmaları da yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki TOKİ konutlarının teslimi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konut kampanyaları ile vatandaşın ev sahibi olması kolaylaştırılırken, her geçen gün bir düzenleme daha geliyor.

Bakan Kurum, bu kez de ikinci el konut satışlarının ele alınacağı müjdesini verdi.

"İkinci el konutların alınabilmesi için de çalışmalar yapacağız"

Bakan Kurum, uygun kredi faiz oranının başka projelerde de uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine, "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum açıkladı: Sıra ikinci el konutlarda VİDEO



"Yangın sonrası tamamladığımız 427 konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştireceğiz"

7 Ocak Cumartesi, Antalya'nın tarihi bir güne ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Antalya'da toplu açılış töreniyle, içerisinde Bakanlığımızın da 2,5 milyar liralık 32 eserinin bulunduğu yatırımlarımızı Antalyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Ardından Kumluca'yı ziyaret edeceğiz ve yine Manavgat'ta olacağız ve 1 yıl önce verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Manavgat ve Akseki'de yangın sonrası tamamladığımız 427 konutumuzun anahtar teslim törenini yine burada Kalemler köyümüzde inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

"İklim krizinin ağır faturalarından birini milletçe yaşadık"

İklim değişikliğinin, insanlık tarihinin gördüğü en büyük krizlerden biri olarak dünya ve insanlığı vurmaya devam ettiğini belirten Kurum, "Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye'nin en güzide şehirlerinden Antalya'mız da bu etkilerin en yoğun şekilde hissedildiği bölgelerimizin başında geliyor. Bunun en somut göstergesini 1,5 yıl önce Antalya'da yaşadığımız yangın felaketinde gördük. İklim krizinin ağır faturalarından birini milletçe yaşadık. Afette şehrimize yeşil rengini veren ağaçlarımızı, ormanlarımızı kaybettik. Can dostlarımızı, hayvanlarımızı yitirdik. Evlerimiz, ahırlarımız zarar gördü.

Biz yangının ilk anından itibaren devlet ve millet seferberliğiyle 81 ilimiz hep buradaydık, vatandaşımızın yanındaydık. Kalemler'de, Kilimler'de, Demirciler'de, Karaburun'da Fatma Teyzemizleydik. Oymapınar, Tilkiler, Yaylaalan'da, Güzelbağ'da milletimizin yanındaydık. Bayır'da Ayşe kardeşimizleydik. Karaöz'de İbrahim Amcamızın hikayesi tüm Türkiye'nin hikayesi oldu." diye konuştu.

427 konut bitti, 469'u yapılıyor

Afetten zarar gören neresi varsa, yangının bir kıvılcımı nereye sıçradıysa, oraya gittiklerini ve o kıvılcım sönene kadar bölgede kaldıklarını dile getiren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Yangının son anına kadar ülkemizin kalbi burada attı. Hiçbir vatandaşımızı açta, açıkta bırakmadık. Hızlıca barınma sorunlarını çözdük. Afetin hemen ardından hayatı ivedi bir şekilde normale döndürmek için vatandaşlarımızla istişare ederek yeniden imar ve ihya projelerimizi başlattık. İşte az evvel de ifade ettim. Bugün hakikaten çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Çünkü yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle inşa ettiğimiz 427 konutu ve 2 köy konağımızı vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi, afetzede kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yangından etkilenen tüm bölgelerimizde; Alanya, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş'ta 469 konutumuz ve 600 ahırımızın da yapımını hızla sürdürüyoruz ve yaklaşık 3 milyar lira değerinde."

Ekolojik restorasyon ve rehabilitasyon

Bu bölgede sadece yeni yuvalar inşa etmenin yanında ekolojik restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarının da devam ettiğini belirten Kurum, "Bilim insanlarımız öncülüğünde sürdürdüğümüz bu çalışmayla doğal yaşamı eskisi gibi canlandıracağız. İnşallah Antalya'nın yeşilliğinde yeniden, çok daha güzel bir şekilde can dostlarımız hayatlarını sürdürecekler. İnanın bu bizim için dünyanın en büyük mutluluğudur. Vatandaşlarımızın yüzündeki bir tebessüm, doğamızın yeniden canlanması, dünyadaki tüm mutlulukların üstündedir. O gün kapkara olan Kalemler, bugün yeşil ve mutlu insanların olduğu bir köy haline geldi." diye konuştu.

467 millet bahçesinden 164'ü tamamlandı

'81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi' projesi kapsamında, Türkiye'de 164'ü tamamlanmış toplam 467 millet bahçesi yapıldığını da anlatan Kurum, Antalya'da 683 bin metrekare olan 6 millet bahçesi projesini açıkladı. Manavgat Türkbeleni Milet Bahçesi'nin bittiğini, Aksu, Serik, Muratpaşa ve Kaş millet bahçelerinin yapımının sürdüğünü kaydeden Kurum, Kepez'in tam ortasında da en kısa sürede millet bahçesi yapımına başlayacaklarını 'müjde' olarak duyurdu ve tamamının da Cumhuriyeti'n 100'üncü yıl dönümünde tamamlanacağını dile getirdi.

"Ranta açacak dediler açmadık"

İller Bankası ile yanan bütün köylerdeki altyapıyı tamamlama sözü verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, bu kapsamda Antalya'da atık sudan içme suyuna kadar toplam yatırım değeri 8,6 milyar lira olan 192 yatırımın tamamlandığını açıklayarak, "'Buraları ranta açacaklar, vatandaşın elinden alıp otel arazisi yapacaklar' dediler ama görüyorsunuz ki hiçbir yeri otel arazisine açmadık. TOKİ inşa faaliyetlerini hızlı şekilde sürdürdü ve 1 yıl bile dolmadan konutları vatandaşlarımıza teslim etmeye başladık." dedi.

İkinci el konut kampanyası hazırlandı

Konut kira ve fiyatlarındaki artışı durdurmak adına çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, İlk Evim Projesi kapsamında 15 Ocak itibarıyla kampanyaya başlayacaklarını ve burada ev alacakların uygun kredi maliyetleriyle ev sahibi olabileceklerini söyledi. 4 bin 400 TL'den başlayan taksitlerle vatandaşların ev sahibi olabileceklerini dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bu kampanyaya da vatandaşlarımızın teveccühü yüksek. Bu süreci titiz bir şekilde yürütüyoruz. 81 ilde Emlak Konut, GYODER, İNDER ve dahil olmak isteyen tüm firmaların dahil olduğu bir kampanyayı yürütüyoruz. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir bütün illerimizde vatandaşlarımız rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de bir çalışma yapıyoruz. İlk Evim Projesi'ne ilk etapta 100 bin konutla başlayacağız ve vatandaşımızın talebi doğrultusunda geliştireceğiz. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı kaldırılmışken, biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

"Büyük bir afet, yıktı gitti"

Kalemler'de evi ve tüm eşyalarını yangında kaybeden Mehmet Okudan (55), yangını hatırlatarak, "Büyük bir afetti, çünkü ateş yerden gelmedi, havadan uçarak geldi. Bizim evlerimizi yaktı. Kimse evinden hiçbir şey alamadı. Nasıl olduğunu kimsenin anlama şansı olmadı, geldi, yaktı ve gitti. Biz de kendi elbiselerimizle dışarıda kaldık. Evim 2 katlıydı. Evimi ve eşyalarımın hepsini kaybettim, hiçbir şey kurtulmadı. Buraya devletimiz sağ olsun, böyle bir imkan sağladı ve buraya yapıldı. Yapılan ev iyi, çok güzel. Cumhurbaşkanı'mız sağ olsun, aşağıyı depo, yukarıyı ev olarak, bu şekilde yapılmış olarak bize teslim ettiler. Eşim ve üniversitede okuyan kızımla 3 kişi yaşıyoruz." diye konuştu.