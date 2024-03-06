Murat Kurum: 31 Mart gecesi gerçek hizmetkarlar geliyor Silivri'de vatandaşlarla bir araya gelen ve önemli açıklamalar yapan Murat Kurum, 31 Mart gecesini işaret ederek, "Eser hizmet belediyeciliği yapan arkadaşlarınız, dostlarınız geliyor" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da ilçe ilçe gezen ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, bugün ise Silivri'deydi.

Burada gerçekleşen mitingde konuşan Murat Kurum, "İstanbul'da yüz binlerce insanımızla kucaklaştık" dedi.

Kurum devam eden açıklamasında 31 Martı işaret ederek, "gerçek hizmetkarların" geleceğini de söyledi.

Murat Kurum'un açıklamalarının devamı ise şu şekilde;

"Eser hizmet belediyeciliği yapan arkadaşlarınız, dostlarınız geliyor"

İstanbul’da yüz binlerce insanımızla kucaklaştık. Şu artık netleşmiştir. İstanbul kararını vermiştir. Bu meydan reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik diyor, kibir siyasetini bitireceğim diyor.



31 Mart gecesi gerçek hizmetkarlar geliyor. Eser hizmet belediyeciliği yapan arkadaşlarınız, dostlarınız geliyor.

"İBB tek bir çivi çakmadı"

Silivri şu 5 yılda İBB’nin tek bir çivi çakmamasına rağmen vatandaşının ne ihtiyacı varsa onu gidermek için çalışan bir başkanıyla gece gündüz mücadele etti. Tabii biz başkanımızı yalnız bırakmadık. Volkan başkanımla el ele verdik adeta Silivri’yi yeniden küllerinden doğdurduk.



İstanbul’un maalesef son 5 yılı maalesef kayıtlara tahribat dönemi olarak geçti. İstanbul, bu yolcu adayın elinde her gün mağdur ediliyor.



Kalkmışlar pişkin pişkin ne diyorlar biliyor musunuz? ‘İstanbul Başardı’ diyorlar. Kardeşlerim İstanbul neyi başardı? İstanbul sizin bunca ihmalinize bunca terk etmenize rağmen ayakta kalmayı başardı.

"Sizin eserleriniz yok mu?"

Sizin eserleriniz yok mu? Bunlarında başardığı eserler var. Ne var biliyor musunuz? Yanan otobüsler var. Ters yönde ilerleyen merdivenler var. Bozulan metrolar, metrobüsler var. Saatlerce süren trafik ve koca 5 yılda 8 km metro hattı var. Bu yönetimin 5 yılda başlayıpta bitirdiği tek şey oldu. O da İstanbul’u bitirmek.



Silivri’de biz altyapı yaptık diyorlar. O zaman Silivri’yi niye su basıyor ya her selde? İstanbullular bu kibir abidesi CHP’li başkandan çok bir şey mi istedi ya? İstanbullular en temel belediye hizmetlerinin yapılmasını istediler. Yapmadılar.



İkballeri adına her ilde mitingler yaptılar ama Silivri’deki kardeşlerimizin ihtiyacını gidermek için bir irade ortaya koymadılar.

"Pankartlara 350 milyon lira harcadılar"

İsrafı bitirdik pankartlarına yetimin hakkıdır demeden tam 350 milyon lira para harcadılar. Milletin seni görmek istediği her yerden sen şu 5 yıl boyunca kaçtın ama vatandaşımızın görmek istemediği neresi varsa oraya koştun.



31 Mart geliyor. Milletin hesap sorma günü geliyor. Bu millet sana kibirli dilinin hesabını sandıkta bir bir soracak. Sana bu 5 yılda yapmış olduğun israfın hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracak.

"Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dili reddediyorum"

Kadınlar daha çok AK Parti’ye oy veriyor ne diyorsunuz’ dediler. Ne dedi biliyor musunuz? ‘Daha çok ev hanımları veriyor. Yani kadınlar statüsünde demeyelim’ dedi. Ev hanımlarımızı yok sayıyor, ayrımcılık yapıyor. Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dili reddediyorum.



Her şey değişir, dünya değişir ama CHP zihniyeti değişmez. Hatırlayın, geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar. Bugünde siyasi tercihleri üzerinden yine ayrıştırıyorlar. Siz hiç eşitlikçi olmayacak mısınız ya? Bu millet yaptığınız ayrımcılığınızdan dolayı neler çekti ya?



Milleti mahallelere, kamplara ayırıyorlardı. Bıkmadılar, usanmadılar, yorulmadılar. Onlar bıkmamış olabilir, bu millet artık sizden bıktı. İstanbul senden usandı, senden yoruldu.

Kentsel dönüşüme dair

Biz 5 yılda 650 bin dönüştüreceğiz diyoruz. 39 ilçede milletin rızasıyla yerinde ve yarısının bizimde destek olduğumuz anlayışla yapacağız diyoruz. Bu kibirli belediye başkanı ne diyor? ‘Bunların yapılmasına gerek yok’ diyor.



Sen orada CHP kongresini dizayn ederken biz milletimizle el ele vermiş 11 ilde 180 bin konutun temelini atıyorduk. Sen yol yürüdüğün arkadaşlarını yolda terk ederken biz sellerde, afetlerde milletimiz için yeni yuvalar yapıyorduk.

"Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul"