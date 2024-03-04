Murat Kurum: 57 gündür sahadayız, İstanbul artık kararını vermiştir Sultanbeyli'de vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum 57 gündür sahalarda olduklarını söyleyerek, İstanbul'da değişimin zamanı geldiğini söyledi.

ensonhaber.com

Yerel seçime artık sayılı günler kaldı.

31 Mart seçimleri kapsamında da çalışmalar sürüyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ise vatandaşlarla bir araya geliyor.

Projelerinden bahseden Kurum, vatandaşların sevgisini kazanmış durumda.

Tek tek her ilçeyi gezen Kurum, bugün ise Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu.

Kurum burada şu açıklamayı yaptı;

"İstanbul kararını vermiştir"

Tam 57 gündür sahalardayız. İstanbul’da şunu net bir şekilde görüyorum. İstanbul’da her geçen gün dalga dalga büyüyen bir değişim iradesi var. İstanbul artık kararını vermiştir. Sultanbeyli kararını artık çoktan vermiştir.

"Metro yok, metrobüs yok"

Metrobüs yok, otobüs yok, kentsel dönüşüm yok, sevgi ve ilgi yok. Ne var? Yarı zamanlı belediyecilik var. İstanbul için değil kendi adına çalışan bir belediyecilik var.



İstanbul nadide bir çiçektir. Emek ister, ilgi ister. İstanbul için sevda tatile gitmek değildir. Sevda boş lakırdı değil İstanbul'a eser üretmektir.

"Biz hep eser diyeceğiz"