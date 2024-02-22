Murat Kurum: 650 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz

Türkiye'nin yerel seçim takvimi işlerken, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.
Sahada vatandaşlarla bir araya gelen ve onların isteklerini tek tek dinleyen Murat Kurum, İstanbul için projelerini de hazırladı.
Başta kentsel dönüşüm olmak üzere birçok projesi bulunan Murat Kurum, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" yayınına katıldı.
Kurum açıklamalarında kentsel dönüşüm konusuna dikkati çekerek, 650 bin konutun hızla dönüşmesi gerektiğini söyledi.
Kurum burada yaptığı açıklamlarda şu ifadelere yer verdi;
"İstanbul'un en önemli sorunu deprem sorunu"
Biz sahaya çıkmadan önce aylardır İstanbul'un sorunlarını, problemlerini bakanlık sürecinde de takip ediyorduk. En önemli sorunlardan bir tanesi deprem sorunu.
İstanbul geneline baktığınızda 1,5 milyon konutun riskli olduğu acilen de 600 bininin dönüşmesi gerektiğini bilim insanları söylüyor.
İstanbul'un ulaşım sorunu
Ulaşım artık zaman kaybı, stres, çile. Ömrünüzden 3,5 sene gidiyor. İstanbul'da vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların başında geliyor.
"Gittiğim her yerde, "deprem korkusu yaşamak istemiyoruz" diye duyuyorum"
Ben gittiğim her yerde 'Bizim evimizi bir an önce dönüştürün, biz deprem korkusu yaşamak istemiyoruz' diye çok duyuyorum.
"Biz elimizi taşın altına koyacağız"
650 bin konutun dönüşümünü 5 yıl içerisinde hedefliyoruz. 10 gün önce Tuzla'da 5 bin konutun temeli atıldı. Şimdi bakanlığımızla birlikte 12'de yine temeller atılacak. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Acil dönüşmesi gereken konutları vatandaşımızla birlikte yerinde dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz.
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