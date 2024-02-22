Murat Kurum: 650 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz Yerel seçime günler kala çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı projeleri paylaştı. Sahada yoğun bir ilgi gördüklerini de söyleyen Kurum, "İnsanlarla kurduğumuz duygusal bağ bizi mutlu ediyor" dedi.

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Türkiye'nin yerel seçim takvimi işlerken, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

Sahada vatandaşlarla bir araya gelen ve onların isteklerini tek tek dinleyen Murat Kurum, İstanbul için projelerini de hazırladı.

Başta kentsel dönüşüm olmak üzere birçok projesi bulunan Murat Kurum, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" yayınına katıldı.

Kurum açıklamalarında kentsel dönüşüm konusuna dikkati çekerek, 650 bin konutun hızla dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Kurum burada yaptığı açıklamlarda şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'un en önemli sorunu deprem sorunu"

Biz sahaya çıkmadan önce aylardır İstanbul'un sorunlarını, problemlerini bakanlık sürecinde de takip ediyorduk. En önemli sorunlardan bir tanesi deprem sorunu.



İstanbul geneline baktığınızda 1,5 milyon konutun riskli olduğu acilen de 600 bininin dönüşmesi gerektiğini bilim insanları söylüyor.

İstanbul'un ulaşım sorunu

Ulaşım artık zaman kaybı, stres, çile. Ömrünüzden 3,5 sene gidiyor. İstanbul'da vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların başında geliyor.

"Gittiğim her yerde, "deprem korkusu yaşamak istemiyoruz" diye duyuyorum"

Ben gittiğim her yerde 'Bizim evimizi bir an önce dönüştürün, biz deprem korkusu yaşamak istemiyoruz' diye çok duyuyorum.

"Biz elimizi taşın altına koyacağız"