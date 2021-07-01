Murat Kurum: 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Murat Kurum, Marmara Bölgesi'nde müsilaj seferberliği kapsamında temizlenen toplam miktarı açıkladı.

Marmara Denizi'ni istila eden müsilaj ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizlerdeki canlı yaşamını ve balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen müsilajın temizlenme çalışmaları ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

9 BİN 394 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Sosyal medya hesabından il il toplanan müsilaj miktarının verilerini açıklayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde, yirmi üçüncü gün de geride kaldı. 30 Haziran'da topladığımız 527 metreküp müsilajla birlikte toplam 9 bin 394 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden temizledik.

30 Haziran itibarıyla illerimizde;

İstanbul 5.011 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 882 metreküp, Yalova 1.930 metreküp müsilajı, 544 bölgedeki çalışmalarımızla toplayarak bertarafa gönderdik.

DENETİMLERDE 125 İŞLETMEYE 15 MİLYON 650 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Denetimlerimizin yirmi üçüncü gününde;

7 bin 839 denetimi tamamladık, 2 bin 105 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Kurallara uymayan 125 işletmeye, 15 milyon 650 bin TL idari para cezası uyguladık."

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