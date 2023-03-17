Murat Kurum kentsel dönüşümde yeni destek paketini açıkladı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm destek paketiyle birlikte yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacağını, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacağını duyurdu.

Türkiye, depremlerle mücadele ediyor.

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 48 binden fazla kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi evsiz kaldı.

Yapılan yardım ve desteklerle bölgede yaralar sarılmaya çalışırken, bir yandan da riskli binalardaki yıkım işlemleri sürüyor.

Yaşanılan afet sonrası, kentsel dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Destek Paketi açıklandı

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir adım attı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların riskli binalarını kolaylıkla kentsel dönüşüme sokmaları için yeni bir destek paketi açıkladı.

Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz finansman desteği

Paketle birlikte kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak.

Yeni pakette sağlanacak destekler

*Kentsel Dönüşüme ilişkin yeni destek paketler şu şekilde:

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketleri çerçevesinde riskli yapıların maliklerine sağlanacak kredilerin vadesi konutlar için 10 yıl, iş yerleri için 7 yıl olarak belirlendi.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında, konut edinme kredisinde hak sahiplerinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,79, iş yeri edinme kredisinde ise yüzde 1,09 olacak.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketine başvurular gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak, daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor.

Afetlere karşı önemlerler alınmaya devam ediyor

Yapılan Kentsel Dönüşüm Paketiyle vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmeleri için kolaylık sunmak hedefleniyor.

Kentsel Dönüşüm süreci hızlandırılarak yaşanacak afetlere hazırlıklar yapılıyor.