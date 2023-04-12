Murat Kurum açıkladı! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası 24 Nisan'da başlıyor Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın, kalan borçlarını peşin ödemek isteyen konut sahiplerine yüzde 25, arsa sahiplerine ise yüzde 12.5 indirim yapacağı açıklandı.

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Milyonlarca vatandaşın yüzü, kolay ödeme sağlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarıyla gülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan projeler, adeta güven veriyor.

Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlar için de hayata geçirilen konut projesinde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Öte yandan afet bölgelerinde inşa edilen konutlar da güven tazeliyor. Bu kapsamda TOKİ projelerinde sık sık kampanyalar düzenleniyor.

TOKİ'ye borcu olanlara müjde

Son olarak vatandaşların merakla beklediği müjdeli haber geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ'den ev alarak borcu devam edenler için indirim kampanyası hazırladıklarını açıklamıştı.

Kampanya kapsamında TOKİ'nin, kalan borcunu peşin ödemek isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacağı açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamayı Bakan Kurum duyurdu.

"24 Nisan'da başlıyoruz"

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi.



24 Nisan'da başlıyoruz!



TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

"Arsalarda da yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz"

Bakan Kurum TOKİ’ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri de verdi:

TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkanından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz.



Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

TOKİ'den açıklama

Son olarak TOKİ'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kapsamında kısmi olarak faydalanabileceklerdir.

Kampanya şartları ise şu şekilde: