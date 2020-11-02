Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

İzmir'de 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgedeki binalarda yapılan hasar tepit çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

HASARLI BİNA SAYILARI AÇIKLANDI

Bakan Murat Kurum, 10 gün içinde acil durumdaki binalarda çalışmaları tamamlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Elazığ, Malatya ve Giresun'da olduğu gibi 1 yıl içinde, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 942 personel ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Toplam bağımsız bölüm sayımız ise 1572'dir. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var.

Murat Kurum: Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı ViDEO



"YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Vatandaşlarımıza, muhtarlarımızla koordinasyon içinde hasarlı binalara ilişkin bilgilendirmeler yapacağız. Hasarlı binalara ilişkin hazırlanan broşürleri vatandaşlarımıza dağıtacağız. Valiliğimizin internet sitesinde binaların hasar durumlarına göre yapılması gerekenler de yer alacak. Bir taraftan da yıkım çalışmalarımızı başlattık. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başlatıldı. Bugün arama kurtarma faaliyetlerini bitirdiğimiz alanlarda acil yıkılacak ve ağır hasarlı olan binalara ilişkin yıkım süreçlerini başlatacağız. 1 ay içinde bu yıkım süreçlerini vatandaşımızla sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz."

Bakan Kurum, Seferihisar'da tekneler ve iş yerlerinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemelerin başlatıldığını, ödemelerin kaymakamlık eliyle yapıldığını açıkladı.

BAYRAKLI'YA BİN KİŞİLİK KONTEYNER KENT

Vatandaşlara, çadırlardan ziyade kamu misafirhanelerinde kalmalarını tavsiye eden Kurum, şöyle konuştu:

"Steril, sıcak ve her türlü yemek ve barınma ihtiyaçlarını giderebilecekleri misafirhane kapasitemiz var. Yaklaşık 7 bin 600 kapasite var. Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor. Valiliğimiz, AFAD ve muhtarlarımıza misafirhaneler için başvurabilir vatandaşlarımız. Bölgeye 3 bin 500 çadır sevk edildi. Bunlardan 2 bine yakını kuruldu. Boş çadır sayımız 460. Çadır ihtiyacı olan varsa muhtarlarımız aracılığıyla gün içerisinden hemen bu ihtiyaç giderilir.

Kış ayına giriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sıcak alanda barınmalarını sağlamak amacıyla konteyner kent kurulumunu başlattık. Bayraklı'da Ziraat GYO'ya ait 46 bin 300 metrekarelik alana, 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz. Enkaz alanında hemen yanında, alt yapısı ve sosyal donatılarıyla kurulacak konteyner kentimiz 20 gün içinde tamamlanacak."





220 BİN VATANDAŞA SICAK YEMEK HİZMETİ

Kurum, depremin ilk anından bu yana beslenme faaliyetlerinin Kızılay koordinesinde devam ettiğini, şu ana kadar 220 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti verildiğini bildirdi.

Devletin İzmir'de tüm kurumlarıyla seferberlik içinde olduğunu söyleyen Murat Kurum, "Devletimizin şefkat eli milletimizin, vatandaşımızın üzerindedir. Enkaz altında bir vatandaşımız bile kalmayana, vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşana kadar burada olacağız. Şeffaf bir şekilde tüm yapılanları sizlerle paylaşarak süreci devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.