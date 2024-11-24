Murat Kurum, Adıyaman'da depremzede öğretmenin yeni evine misafir oldu

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Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

11 ilimizi birden etkileyen 7.0 şiddetindeki depremler, 50 binden fazla canımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Büyük yıkımların yaşandığı felaketin ardından kollar sıvandı ve depremzede vatandaşlar için yeni konutların üretimine vakit kaybetmeden başlandı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE YENİ EVİNE KAVUŞAN ŞEMSETTİN ÖĞRETMEN'İ UNUTMADI

Yeni konutların yapımı sürerken bir diğer yandan hak sahiplerine evleri teslim ediliyor.

İşte onlardan biri de Adıyamanlı öğretmen Şemsettin Güler'di...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yeni evine kavuşan Şemsettin Güler'i ziyaret etti.

"EV YAPILIR, YOL YAPILIR AMA BİR İNSANI YETİŞTİRMEK HEPSİNDEN DEĞERLİ"

Ziyarette öğretmenliğin önemine vurgu yapan Bakan Kurum, "Sizler bizi yetiştirdiniz. Ev yapılır yol yapılır altyapı yapılır hastane yapılır ama eğitim vermek bir insanı yetiştirmek, hepsinden daha değerli diye düşünüyoruz. Allah sizden razı olsun." dedi.

Daha sonra Şemsettin öğretmenin ailesinden bir kişi, Bakan Kurum'un depremin ilk gününden bu yana bölgede olduğuna vurgu yaptı.

"MÜHRÜ YİNE BAKANIMIZ VURDU"

Şahıs, "Bakanım başlattığı etapları tamamlıyor bizimle. İlk deprem zamanı o buradaydı. Mührünü de yine vurdu Bakanımız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum son olarak, Şemsettin Güler'in Kanada'da yaşayan oğluyla video bağlantı yoluyla telefonda görüştü.

Samimi anların ortaya çıktığı ziyaret böyle görüntülendi.