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Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Deprem bölgesinden elini çekmeyen ve oradaki konutların hızla yükselmesi için sahada denetimlerini sürdüren Bakan Kurum, son olarak Adıyaman'a gitti.

Bakan Kurum, Adıyaman ziyareti kapsamında yeniden inşa edilen Zey Köyü’nde incelemelerde bulundu.

"COŞKUYLA KARŞILANDI"

Adıyaman’ın Merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinin en büyük şantiyesi olan İndere’nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti.

Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. Adıyaman ziyareti kapsamında Zey Köyü’ne giden Bakan Kurum’u vatandaşlar coşkuyla karşıladı.

"BİZE BEBEK GİBİ BAKTINIZ"

Köydeki çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlandığını belirten bir vatandaşın, “Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden bin kere razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız. Size sarılmak istiyorum” sözleri duygulandırdı.

"DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ EL ELE VERDİ"

Daha sonra 2 çocuklu Er ailesinin evine konuk olan Bakan Kurum, “Devletimiz milletimiz el ele verdi, bugün hamdolsun vatandaşımız bu evlerde güven ve huzur içinde oturuyor” dedi.

"KOSKOCA BİR DAĞ DELİNDİ, ŞEHİR MERKEZİ AÇILDI"

Ev sahibi 52 yaşındaki Abdullah Er, “Evlerimiz mükemmel yapılmış” derken; eşi 46 yaşındaki Zehra Er ise “Koskoca bir dağ delindi, bir şehir merkezi açıldı” ifadesini kullandı.

Ziyarette ortaokul öğrencisi Medine Er, okul müdürüyle birlikte yazdıkları depremle ilgili şiiri okudu. Ailenin 7 yaşındaki oğlu Ahmet ise Bakan Kurum’a İstiklal Marşı’nın 2 kıtasını okudu.

Köydeki çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren köy muhtarı İsrafil Ay, “Buraya böyle evler yapılacağı, buranın böyle modern bir köy olacağı kimsenin aklından dahi geçmezdi” diye konuştu. Muhtar Ay, evlerin yalıtımını “Bir odunla tüm evlerin içi ısınıyor” sözleriyle anlattı.

HALI SAHA İÇİN TALİMAT VERDİ

Bakan Kurum, ziyaret sırasında kendisinden tezahüratla saha isteyen çocuklar için halı saha yapılması talimatını da verdi.