Murat Kurum, Aksaray'da toplu açılış törenine katıldı

TOKİ'nin Türkiye'de 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildiğini söyleyen Murat Kurum Aksaray’a da toplam 2 milyar liralık 5 bin 172 konut inşa edildiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam bedeli 500 milyon lira olan 24 eserin açılışını gerçekleştirmek üzere Aksaray’da toplu açılış törenine katıldı.

Bakan Kurum burada vatandaşlara seslendi.

TOKİ Başkanlığı'nın eliyle bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildiğini söyleyen Kurum, Aksaray’a da toplam yatırım değeri 2 milyar lirayı bulan 5 bin 172 konut yapıldığını belirtti.

Kurum, “Şehrimize 253 tane konut, yine Tuz Gölü’ndeki bu bölgede bulunan şehrimizi, bölgenin cazibe haline getirecek projeleri de artık etap etap tamamlıyoruz.

Millet bahçelerini tamamlıyoruz. Karşılama merkezleri yapıyoruz ki; buraya gelen vatandaşlarımız bu alanlar içerisinde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi alanlarında hoş vakit geçirebilsinler.

Ve yine bu alan içerisinde birbiriyle entegre tam 26 kilometre bisiklet yolu, içme suyu ve kanalizasyon inşaatları, atık su arıtma, atık toplama ayırma tesisleri, güneş enerjisi santrali ve yol düzenlemeleri gibi bir dizi hizmeti inşallah Aksaray’a, hemşerilerimize kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Nerede bir afet olsa vatandaşlarımızın yanında olduk”

Aksaray’a geldiği andan itibaren tüm sokaklarda vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teveccühünü, inancını net bir şekilde gördüklerini aktaran Bakan Kurum, “Biz sizleri bugüne kadar hiçbir zaman mahcup etmedik. Budan sonra da etmeyeceğiz. Bastığımız yerlerin kıymetini çok iyi bileceğiz; bilhassa gençlerimiz. Buraya bırakılan emanetlerin kıymetini çok iyi bileceğiz.

İşte biz, bu tarih kokan, bu yiğitlik kokan topraklarda büyüdük, bu toprakların suyunu içtik, ekmeğini yedik ve Aksaraylı büyüklerimizin ellerinde yetiştik ve memleketimize hizmet sevdasını da büyüklerden öğrendik.

Bu anlayışla 81 ilimize gittik. Nerede bir afet olsa, nerede bir yangın olsa, nerede bir sel olsa tüm ekibimizle birlikte iki saat sonra vatandaşlarımızın yanında olduk, onların yaralarını sardık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız, hizmet edeceğiz.” diye konuştu.

Murat Kurum Aksaray'da toplu açılış törenine katıldı VİDEO

“Aksaray’a birçok söz verdik; o zaman bize kimse inanmadı”

Bakan Kurum, Aksaray’a kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok söz verdiklerini anımsatarak, “Açık söyleyeyim o zaman bize kimse inanmadı. Biz de dedik ki hep beraber vatandaşımızla birlikte, onların rızası çerçevesinde bu projeyi Bismillah diyerek başlatalım dedik.

Hamdolsun bugüne kadar Aksaray Merkez’de, Akçakent Köyü ve Hürriyet Mahallesi’nde yer alan 260 bin metrekare büyüklüğündeki riskli alanda yer alan metruk ve terk edilmiş yapıların yıkım işlemlerine başladık.

Bu riskli alandaki hak sahipleri için de Akçakent Köyü Mezarlıktepe Mevkîsinde 50 bin metrekare büyüklüğünde rezerv alanda iskân konutları inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu çerçevede merkezdeki kentsel dönüşüm projemiz çok önem verdiğimiz, kıymet verdiğimiz projemiz.” dedi.

“22 bin metrekarelik alanda 307 ticaret ve 274 konut olmak üzere 581 adet bağımsız birim inşa edeceğiz”

Bakan Murat Kurum, Hamidiye Mahallesi’nde kentsel dönüşümün yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Hamidiye Mahallesi’nde 22 bin metrekare büyüklüğündeki alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Ve bu kapsamda da işte az önce orada esnafımızla, vatandaşımızla birlikteydik. İstiyoruz ki burası Selçuklunun şehrine yakışır binalar olsun.

Buradaki vatandaşım benim yiğit, mert Aksaraylı kardeşim sağlam, güvenli konutlarda otursun istiyoruz. Ve hemen bu binalarımızın arkasındaki 22 bin metrekarelik alanda 307 ticaret ve 274 konut olmak üzere 581 adet bağımsız birim inşa edeceğiz.

İnşallah davulla zurnayla yıktığımız yeri 2 sene içerisinde Bakanlığımız tamamlayacak. Ve vatandaşlarımıza 2 sene içerisinde Aksaray’ımıza yeni Hamidiye Mahallesini kazandıracağız. Projemiz şimdiden Aksaray’ımıza hayırlı uğurlu olsun.”





“TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar tüm Türkiye’de 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik”

Bakan Murat Kurum, sosyal konut projelerine devam ettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle devam etti:

“Amacımız; yılsonuna kadar yapıp, önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibariyle burada inşatlarımızı başlayacağız. Ve en kısa zamanda da kardeşlerimize, hemşerilerimize yeni yerlerini teslim ediyor olacağız. Yine tabii birçok ülkenin üstesinden gelemediği işi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? ‘Sosyal Konut’ projesi yapıyoruz.

TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar tüm Türkiye’de 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik. Ve bu kapsamda da Aksaray’ımıza toplam yatırım değeri 2 milyar lirayı bulan 5 bin 172 konutu yaptık. Sosyal donatılarıyla birlikte kültürel alanlarıyla birlikte vatandaşlarımıza teslim ettik.

Ve şu anda da TOKİ Başkanlığımız eliyle 632 konutumuzun, dükkânlarımızın yine ticaret merkezlerimizin camimizin ve bunları besleyecek oradaki gençlerimizin vakit geçireceği millet bahçelerimizin inşasını sürdürüyoruz.

50 bin ve 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Güzelyurt’tan Sultanhanı’na, Ereğlikapı’dan Eskil’e kadar toplamda 1626 adet konutun inşasını sürdürüyoruz, Aksaraylı hemşerilerimize kazandırıyoruz.”





“Aksaray’da sanayi sitesi de olacak”

Aksaraylılara bir müjde daha veren Bakan Kurum şöyle devam etti:

“Aksaray’ımızda biliyorsunuz Bakanlığımız, çok önemli bir dönüşüm sürecini TOKİ Başkanlığımız eliyle yürütüyor. Sanayi dönüşümünü yapıyoruz. Aksaray’ın istihdamına, üretimine katkı sağlamak amacıyla TOKİ Başkanlığımız buraya Türkiye’de örnek gösterilecek ve sadece sanayi sitesini yatırım değeri bugün 2 milyar lirayı buluyor.

2 milyar liralık yatırımın bu bölgenin istihdamı adına geleceği adına tamamladık. Ve Aksaray’ın küçük sanayi sitesinin yine inşaatlarını tamamladık. Bu kapsamda da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte Aksaraylı kardeşlerimize kazandıracağız.

Aksaray’ın ekonomisine katkı sağlayacağız. İnşallah burada başka talepler de var. Bu talepler çerçevesinde de kardeşlerimizin ilave sanayi sitesi talepleri var. 4 gün sonra açıklayacağımız Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği proje içerisinde Aksaray’da sanayi sitesi de olacak.

Ve sanayi sitesinde buradaki çalışan genç usta kardeşim gidecek bizim bu projemize başvuracak. Emin olun kira öder gibi işyeri sahibi olacak. Bu kapsamda kendi iş yerinin sahibi olarak burada gençlerimiz inşallah kendi iş yerlerinde üretecekler ve geleceğe umutla, güvenle bakacaklar. Buna ilişkin 200 dükkânımızın yönelik proje çalışmasını tamamladık.”





“Aksaray’da toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare olan 8 tane millet bahçemiz var”

Bakan Kurum, Aksaray’da toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare olan 8 tane millet bahçesi bulunduğunu belirterek, “Merkez’de yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Parkı ve Fatih Millet Bahçelerini bitirdik, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün de Eskil ve Ortaköy Millet bahçelerimizin açılışlarını hep birlikte gerçekleştiriyoruz.

Aksaray Merkez’de Kalanlar Millet Bahçemizin yapımında son aşamaya geldik. İkinci etapla ilgili belediyemizin, vekillerimizin, teşkilatımızın talepleri oldu. İnşallah bu millet bahçesini de etaplar halinde büyüteceğiz. Sultanhanı ve Yeşilova millet bahçelerimizin proje ve yapım çalışmalarına devam ediyoruz’’ dedi.

“Aksaray’ı şehirlerimiz arasında çok daha iyi bir yere taşıyana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz!”

İller Bankası Genel Müdürlüğüyle birlikte toplam yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 107 eseri hizmete açtıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Taptuk Emre Türbesi ve Camisinin yapımına devam ediyoruz. Aksaray’ı şehirlerimiz arasında çok daha iyi bir yere taşıyana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz!

Çünkü bizim Somuncu Baba’nın memleketine, Bekar Sultan’a, Taptuk Emre’ye ahdimiz var, sözümüz var, vefamız var! Adını Kılıçarslan’ın yaptırdığı devlet binasından alan Aksaray; Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar oradan da Cumhuriyet’e uzanan geçmişiyle, Anadolu’daki 1000 yıllık serüvenimizin en yakın şahididir.” şeklinde konuştu.

‘’Bugün; milletine milyonlarca konut müjdeleyen bir Türkiye var’’

Bakan Kurum, ‘’Allah’a hamdolsun ki; bugün milletine milyonlarca konut müjdeleyen bir Türkiye var’’ diyerek şunları söyledi:

‘’Bugün Elazığ’da, Malatya ve İzmir’de önce yaralarını saran, ardından tarihin en büyük dönüşümünü başlatan bir Türkiye var. Antalya’da, Muğla’da milletimizin dualarıyla yüzlerce yeni yuva inşa eden bir Türkiye var.

Doğu Karadeniz’deki tüm afet alanlarında dev bir yenilenmeye imza atan bir Türkiye var. Çünkü bu milletin başında; 85 milyon vatandaşının her birini, şefkatle kucaklayan, sarıp sarmalayan, sessiz yığınların sesi, mazlumların hamisi, Recep Tayyip Erdoğan var.’’

‘’Eser diye de musluk açan bir zihniyetle karşı karşıyayız’’

Bakan Kurum, üretilen mega projeleri eleştiren muhalefet partilerine de seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

‘’Biz bir yerde eser üretirken, diğer tarafa baktığınızda maalesef bizim imza attığımız, mega projelere yapmış oldukları algılarla sosyal medya belediyeciliği kendilerine rehber edinmiş, sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıp yeri geldiğinde de milletimizi tehdit edenler, eser diye de musluk açan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Bir tarafta Türkiye’yi baştan aşağı imar, ihya ve inşa edenler; bir tarafta Türkiye’nin tarihinde daima yıkımla, yasakla, yoksullukla anılan zihniyet var. Bir tarafta, 85 milyonu yasa boğan her afette milletinin yanında duranlar, kara günde milletin derdiyle dertlenenler, İzmir’e, Giresun’a, Kastamonu’ya Elazığ’a, Malatya’ya yaraları sarmak, acıları dindirmek için koşanlar var; diğer yanda da bu millet namına tek bir hayırlı işin altında imzası olmayanlar, milletin derdi varken kendileri tatil beldelerinde boy gösterenler var.

Bir tarafta Rusya ve Ukrayna kriziyle de gördük ki; Türkiye’yi bölgesel güç yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden çalışıyor. Barışın mimarı kılındı. Bölgede barış ve huzur adına mücadele edenler var.

Diğer tarafta da Türkiye’yi sınırlarına mahkûm edenler, maalesef suya sabuna dokunmayanlar, tarihine, geçmişine yüz çevirenler var. Bir tarafta hedefi gençlerimiz ve çocuklarımız için 2023, 2053 ve 2071 hedefi olanlar; diğer tarafta Büyük Taarruz’a barış, Karabağ’da işimiz yok, Akdeniz’de de ne yapıyoruz diyenler var!’’





‘’Seçim zamanı yaklaştıkça hepsi öfke nöbeti geçirip, nefislerinin esiri olup adaylığa göz kırpıyorlar’’

Seçim zamanı yaklaşırken muhalefetin birbirine düşürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, ‘’Seçim zamanı yaklaştıkça hepsi öfke nöbeti geçirip, nefislerinin esiri olup adaylığa göz kırpıyorlar. İkbal peşinde koşmaya başladıklarını görüyoruz.

Çevirdikleri dolapları da ifşa etmekle birbirlerini tehdit ediyorlar. Birisi ‘yeni ittifak kurabiliriz’, ötekisi ‘HDP’ye Bakanlık verebiliriz’, berikisi ‘adaylığa hazırım’ diyor! Aksaraylı hemşerilerim ne güzel söylemiş: Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur! Belli ki CHP’nin tehdit dili masanın 6 yanını da sarmış durumda.’’ diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla destekleyeceğiz”

Bakan Kurum, ‘’Bunlar birbirlerine parmak sallaya dursunlar; biz Cumhur İttifakı olarak 2023’te zafer kazanıp milletimiz için, Aksaray için, Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz’’ diyerek şöyle devam etti:

‘’Biz inanıyoruz ki 2023’te Aksaraylı hemşerilerim; Hasan Dağı’ndaki cesareti gösterecek! Somuncu Baba’nın duruşuna sahip çıkacak! Fatih’in ahdine sadık olacak!

Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla destekleyecek rengârenk kalem boyalarıyla, nakış nakış işlenen göz nuru Aksaray halılarında nakış nakış işlemeye, gözümüzün nuru gibi bakıp ileriye taşımaya devam edeceğiz!

Bunu hep birlikte gençlerimizde, esnafımızla birlikte yapacağız. 20 yıldır gece gündüz demeden cumhurbaşkanımızı desteklediniz. Bizlerin arkasında oldunuz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Biz de bu anlayışla hizmetlerimizi yapacağız. Aksaray’ın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz’’