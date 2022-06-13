Murat Kurum, Ankara'da sel bölgesinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana'da selden etkilenen Kızılkoyunlu köyünde incelemelerde bulundu. Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'yi etkisi altına alan bahar yağışlarından en çok etkilenen illerden biri başkent Ankara oldu.

Başkent'in birçok ilçesinde etkili olan yağışlar can ve mal kayıplarına da neden oldu.

Etkisini sürdüren yağışların yanında hem kurtarma çalışmaları hem de zarar tespiti çalışmaları devam ediyor.

Murat Kurum sel bölgesinde inceleme yaptı

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgi amak ve incelemelerde bulunmak üzere Haymana'ya geldi.

Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyetle Kızılkoyunlu köyünü ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi aldı

Burada vatandaşlarla görüşerek hasar gören ev ve ahırları inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, ahırları yıkılan hayvanlar için çadır ve konteyner tedarik edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, buradaki incelemelerinin ardından Akyurt ilçesine geçti.

















