Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
150.007
1.24%
EXEN Coin
10.80
-4.92%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Murat Kurum: Antalya'da hasar tespit incelemeleri başladı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin gerekli incelemelerin başladığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.12.2020 - 17:01
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 17:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Kurum: Antalya'da hasar tespit incelemeleri başladı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2'lik depremin ardından açıklamada bulundu.

    Bakan Kurum, çevre illerden de hissedilen deprem sonrası olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

    HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Tüm ekiplerin harekete geçtiğini bildiren Kurum, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı." ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum: Antalya da hasar tespit incelemeleri başladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir