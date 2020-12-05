- Haberler
- Gündem Haberleri
- Murat Kurum: Antalya'da hasar tespit incelemeleri başladı
Murat Kurum: Antalya'da hasar tespit incelemeleri başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin gerekli incelemelerin başladığını duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 05.12.2020 - 17:01
- Güncelleme : 05.12.2020 - 17:15
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2'lik depremin ardından açıklamada bulundu.
Bakan Kurum, çevre illerden de hissedilen deprem sonrası olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Tüm ekiplerin harekete geçtiğini bildiren Kurum, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı." ifadelerini kullandı.