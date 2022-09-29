Murat Kurum: Ardahan'da hasar tespit çalışmalarımız sürüyor

Geçtiğimiz günlerde 5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Ardahan'da 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina tespit edildi.

Ardhana'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Eylül tarihinde taşanan depreme dair açıklama yapan AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.

Öte yandan kentte saat 20.30'a kadar 29 artçı deprem kaydedildi.

Tüm imkanlar seferber edildi

Olayın ardından depremde konutları hasar görenler ile artçılar nedeniyle evlerine giremeyenler gece çadırlar kaldı.

Devletin tüm imkanları seferber edilirken bölgede herhangi bir can kaybının yaşanmaması yürekleri ferahlattı.





Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var"

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ardahan Göle’deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp, adımlarımızı atacağız."