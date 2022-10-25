Murat Kurum: Arıtılmış atık suların kullanım alanını genişlettik

"Atık su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği"nde yeniden revizyona gidilerek atık suların arıtılıp farklı alanlarda yeniden kullanımı için çalışmalara başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'yeşil kalkınma' alanında bir yeniliğe daha imza attı.

Geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından yapılan stratejik çalışmaların sonucunda 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla yıl sonu hedefi aşılarak arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 4,2’ye ulaştığı kaydedilmişti.

Yıl sonu hedefi ise yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

Atık su kullanım alanları ve kriterleri belirlendi

Bakanlık, "Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu" ile arıtılmış atık suların kullanım alanlarını ve kriterlerini yeniden belirledi.

Yapılan düzenlemeyle döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımı ve bu sayede su kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Yeniden kullanım oranı 2023'te yüzde 5' çıkarılmadı amaçlanıyor

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor.

Kullanım kriterleriyle su kullanım oranında azalma oldu

İlk olarak 1988 yılında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin hükümler geliştirilmiş, 2010 yılında ise yayımlanan “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”nde “Arıtılmış Atık Suların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” yer almıştı.

Bu düzenlemelerle günümüzde arıtılmış atık sular; peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yer altı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden değerlendiriliyor.

Bu kapsamda su kullanım oranında da azalma sağlandığını görülüyor.

"Atık suların kullanım alanları genişletildi"

“Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu”yla arıtılmış atık suların yeniden kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili Bakanlık açıklamasında;

“Yapılan düzenlemeyle atık suların kullanım alanları genişletildi. Atık suların endüstriyel tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda ise yangın söndürme ve genel temizlik suları olarak kullanımına yönelik kriterler belirlendi. Böylelikle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımı azaltılacak, oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımıyla birlikte su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması sağlanacaktır.” denildi.

"Suyumuzu korumak milli görevimiz"

Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında tebliğin Remsi Gazete'de yayınlandığını ifaden eden Bakan Kurum;

"Suyumuzu korumak mill görevimiz! Bu görev bizim çocuklarımıza, vatanımıza borcumuz! Bunun için her adımı atıyoruz. Su israfını önlemek, suyu daha verimli kullanmak için arıtılmış atık suların kullanım alanını genişlettik. Tebliğimiz Resmî Gazete'de yayımlandı." dedi.