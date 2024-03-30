Murat Kurum Arnavutköy'de konuştu: Samimi hayaller muradına kavuşur İstanbul adayı Murat Kurum, Arnavutköy İlçe Mitingi'nde yaptığı açıklamada, "Reklama depreme ayırdıkları bütçenin 2 katını verdiler" diyerek mevcut İBB yönetimini eleştirdi. Kurum, "Bizim bir İstanbul hayalimiz var" diyerek yerel seçim mesajı verdi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere sayılı saatler kaldı...

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını Arnavutköy mitingiyle sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından önce sahneye çıkan Murat Kurum coşkulu kalabalığa hitap etti.

"Sözünü tutan başkan olacağız"

Konuşmasında önemli mesajlar veren Kurum, "Sözünü unutan değil, sözünü hatırlamayan değil, sözünü tutan başkan olacağız" dedi.

İBB yönetimini eleştirdi

Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Reklama depreme ayırdıkları bütçenin 2 katını verdiler" diyerek mevcut İBB yönetimini eleştirdi.

"Yarın birilerini süresiz tatile yollayacağız"

"Bizim bir İstanbul hayalimiz var" diyen Murat Kurum, ayrıca İstanbul’a hizmet etmek yerine her fırsatta tatile çıkmasıyla sıkça gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'na, "Yarın birilerini süresiz tatile göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bugün İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun"

İBB Başkan Adayı Murat Kurum açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

En büyük israfı yaptılar, İstanbulluları ötekileştirdiler. Ev kadını, çalışan kadın diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. 30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun, bugün İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. Bunlar millete yalan söylediler, milleti kandırdılar, aldattılar, hala da yalan söylemeye devam ediyorlar.

"Yarın sandıklarımıza sahip çıkalım"

2019'da oyunuzu istediler gittiler. Yüzlerce vaat verdiler, makama oturunca hepsini unuttular. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam konutlar yaparken bunlar balya balya para kuleleri yaptılar. Mal beyanlarını açıkladılar, 1.5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. Eş genel başkan da genel başkanlığı bırakacak. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Yarın sandıklarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyin.

"İstanbul'da tek bir eser yapmadığı gibi bizim eser ve projelerimizi eleştiriyorlar"

Mayıs seçiminde kazanıyoruz dediler, ne oldu, millete yine yalan söylediler. Onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde harcayacağız. Biz Arnavutköy'e harcayacağız. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yılların hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir, hesap günüdür. 31 Mart gelecek, sandık gelecek, hesap kesilecek. Yarın sandıkta tüm bunların hesabını sormaya hazır mıyız? İş bilmez yönetim İstanbul'da tek bir eser yapmadığı gibi bizim eser ve projelerimizi eleştiriyorlar. Bizim projelerimizin yapılmaması gerektiğini savunuyorlar. İstanbul'u kara kışa teslim edip balıkçıda büyükelçide yemek yerken biz 80 bin yuva yapıyorduk. Gel Arnavutköy'e bak bizim yaptığımız konutları görürsün.

"İstanbul'un geleceğine emin adımlarla yürüyoruz"

Biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk. Yaparsa AK Parti yapar. Yarın kolları sıvıyoruz, hep birlikte İstanbul'un geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. Hz. Ali Efendimiz güzel söylüyor, dert sahibi olmak her şeyden önemli. Kalbinizde hakiki bir davanın derdini taşıyorsanız, tüm engelleri aşar dikenli yollardan geçersiniz. Bizim derdimiz de davamız da İstanbul'dur. İstanbul eğer fethedilmişse, karadan gemiler yürütülmüşse bu dert sayesindedir.

"Söz verdik, sözümüzü tuttuk"