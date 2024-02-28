Murat Kurum, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu Arnavutköy'de vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum burada yaptığı konuşmada, CHP'li İBB yönetiminin yaptığı israfa değinerek "Hesap soracağız. Öyle kolay kurtulamayacaklar" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sahada çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, projelerinden bahsediyor. Hem kentsel dönüşüm hem de ulaşım için projelerini anlatan Kurum, bu defa Arnavutköy'deydi.

Arnavutköy'de kendisini bekleyen coşkulu kalabalıkla buluşan Kurum, "Bize şunu söylüyorsunuz; ‘İstanbul artık emin ellere geçiyor, İstanbul muradına kavuşuyor. iyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız. İyi ki ülkemiz, birliğimiz, beraberliğimiz için mücadele ediyoruz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

İsrafa değindi

CHP'li mevcut İBB yönetiminin yaptığı israfa değinen Kurum, şu ifadelere yer verdi;

Onlar ne yaparsa yapsın biz 1 Nisan'da Saraçhane'ye gideceğiz. Önce bayramımızı yaşayacağız. Ardından da bu yapmış oldukları israfların, bu yapmış oldukları harcamaların bir bir hesabını soracağız. Öyle kolay kurtulmak yok.



Sen İstanbul’un kaynaklarını İstanbul’a harcamayacaksın, İstanbul'un kaynaklarını Arnavutköy'e harcamayacaksın, israfı bitirdik deyip israf ederek 175 milyon lira sadece israfı bitirdik diye reklamlara, panolara para harcayacaksın, 2 günlük konsere 550 milyon liralık para harcayacaksın ve ondan sonra diyeceksin ki ben israfı bitirdim. Buna kim inanır ya?



Gel Arnavutköy'e anlat. Gel Arnavutköy'de o selde esnafımızın, vatandaşımızın sular içerisinde kaldığı Arnavutköy'e gel anlat.

Kurum, devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yarı zamanlı belediye başkanlığı kabul edilemez"

Bu aziz şehir iş bilmezlerin ellerindedir, bu aziz şehir ehliyetsizliğin kurbanı olmaktadır. Oysa ki Fatih'in emaneti, gözümüzün nuru İstanbul'umuz nazlıdır. Küçük bir bebek gibidir. Her zaman ilgi ister, sevgi ister... İstanbul, yarı zamanlı belediye başkanlığını asla kabul etmez.

"6 milyon insanımızın geleceğini düşünmüyorlar"

Bugün İstanbul’u yönetenler milyonlarca riskli yuvada yaşayan 6 milyon insanımızın geleceğini düşünmüyorlar. Bugün bir tarafta Fikirtepe’de, Esenler’de toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar var. Diğer tarafta afet anında tatil beldelerine gidenler var.



Bugün bir tarafta Kartal, Orhantepe’de, Üsküdar’da, Arnavutköy’de, Beykoz’da şantiyede arı gibi çalışanlar var. Diğer tarafta kendi geleceği için İstanbul’u kaderine terk edenler var.

"Bunların zerre kadar sadakati yok"

Bugün bir yanda İstanbul Havalimanı’nı, Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni yapanlar var. Diğer tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bile karlı çıkmış İmamoğlu var. Bunların millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok.



Bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da riskli evlerde güvensiz yaşamı seçeceğiz. Bu seçimde ya Asrın Felaketi’nde 3 ayda 180 bin konutun temelini atanları seçeceğiz ya da 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştüremeyenleri seçeceğiz.

"İstanbul alarm veriyor"

İstanbul artık alarm veriyor.



İstanbul’un bu alarm veren duruma, İstanbulluların ihmalkârlığa dayanacak gücü kalmamıştır. Milletimiz, İstanbul’u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir.



Göz bebeğimiz İSKİ artık elektrik parasını ödeyemez hale geldi. O hale getirdiler. İstanbul’a bir litre su kaynağı getirmedikleri gibi İSKİ’mizi de maalesef borç batağına sürüklediler.

"1 Nisan’da İETT hatlarının güzergah ve sefer hatlarını hızlıca artırıyoruz"