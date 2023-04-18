Murat Kurum: Bizi ararsanız hiçbir zaman iftiraların içerisinde bulamazsınız Seçim çalışmaları için bugün Kartal'ı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, burada Orhantepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm toplantısına katıldı. Bakan Kurum, ilçelerde yapılan dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmaları için sahaya bir kez daha indi.

İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olarak çalışmalarını yürüten Bakan Kurum'un bugünkü adresi Kartal oldu.

Burada esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla da bir araya gen Kurum, kendisine iletilen sorunları dinledi.

Ardından Orhantepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda, asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

"11 ilimizde inşa sürecini eş zamanlı yürütüyoruz"

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Depremin üzerinden 77 gün geçti. 100 bininci konutumuzun sözleşmesini yaptık. Temellerini sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte attık. 11 ilimizde inşa sürecini eş zamanlı yürütüyoruz.



1 yıl içerisinde 319 bin toplamda 650 bin konutumuzu 11 ilimizde inşa edeceğiz. Bu söz büyük Türkiye’nin sözüdür. Bu söz güçlü Türkiye’nin sözüdür. Bu söz 77 günde 100 bin konutun temelini atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür.



Hiçbir zaman hiçbir afette milletimizi yalnız bırakmadık. 14 seçimdir 21 yıldır bu ülkede milletimizle birlikte yol yürüyen bir liderimiz var. 21 yılda 100 yılda yapılacak işler yapıldı. Kartal’da bir bina çöktü. 1 saat içerisinde buradaydık. Hemen ardından vatandaşlarımıza söz verdik. 8 ayda konutlarımızı bitirdik ve teslim ettik. Kağıthane’de binamız kaydı, yine orada 700 konutu içeren bir projede başlattık ve anahtarlarımızı teslim ettik.

Yine az ilerisi Pendik’te 1800 konutun ve dükkanlarımızın temelini attık.

"39 ilçede şu an devam eden 93 bin konutumuz var"

Megakent'te yapılan dönüşüm projelerine değinen Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

Ataşehir’de yıllardır beklenen dönüşüm problemi vardı. Oradaki dönüşümün önünü açtık. Fikirtepe’de yıllardır kangren haline gelmiş, vatandaşımızın mağdur olduğu bir dönüşüm sürecini yine hamdolsun elimizi taşın altına koyduk, yapılması gereken her türlü kararlılığı orada göstererek konutlarımızın ihalesini yaptık. 12 bin konut şu anda eş zamanlı Fikirtepe’de yükseliyor. İlk etapların teslimini dün Fikirtepeli kardeşlerimize verdik.



İstanbul finansın merkezi olacak dedik. Dün hem Avrupa’ya hem yakın Orta Doğu’ya hizmet verecek 50 bin kişi doğrudan çalışacak. Yaklaşık 65 milyar lira yatırımla İstanbul’umuzu finansın, ekonominin başkenti yapacak finans merkezimizi bitirdik.



Az ilerisi Ümraniye. Yıllardır beklenen sorunları çözdük. İmar planlarını yatık ve orada da dönüşüme başladık. Üsküdar’da Çamlıca Camimizin eteklerinde tüm Türkiye’ye örnek olacak projeleri bitirdik ve anahtarları teslim ettik.



Esenler’de tüm Türkiye’ye dünyaya örnek olacak 60 bin konutluk proje yürütüyoruz. 2 bin konutun anahtarını verdik 5 bin konutun yapımı da TOKİ başkanlığımızla devam ediyor. Yine etap etap projelerimizi bitiriyoruz.



Güngören’de Tozkoparan Mahallesi’nde, Okmeydanı’nda yine kimsenin girmeye cesaret edemediği bölgede biz dönüşüm yapıyoruz.

Beykoz Tokatköy’de de projelerimizi yürütüyoruz. Başakşehir’de, Bağcılar’da Esenyurt’ta bilhassa İstanbul’umuzun 39 ilçesinde şu an devam eden 93 bin konutumuz var. Hayal değil.



İlk yaptığımızda hem siyaset üstü bakalım dediler, hem de milletimizin aklını çeldiler.



1,5 milyon konutun dönüşümüne ilişkin, dirençli İstanbul için yeni desteklerimizi milletimizle paylaşacağız.

"Bizi ararsanız Malatya’daki depremzede kardeşimizin yanında bulursunuz"

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: