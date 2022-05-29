Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
479.263
1.03%
BTXN Coin
12.48
-1.26%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çok bulutlu 30 C

    Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fetih kutlamalarında

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fetih kutlamalarında vatandaşlara sesleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fetih kutlamalarında

    İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni coşku ile devam ediyor.

    Tören kapsamında İstanbul'a kazandırılan bu yeni projenin ilk fidan dikimi gerçekleştirildi.

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, alanı dolduran vatandaşlara sesleniyor.

    Murat Kurun'un açıklamalrından satır başları:

    "Diktiğimiz her tohumda çocukalarımıza yemyeşil bir gelecek bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler, bu mahşeri kalabalık fidana dönen her tohumda doğa severlik nedir İstanbul sevdası nedir tüm dünyaya haykırıyorsunuz.

    Bizim tarihimiz baştan başa fetih tarihidir. Fetih dünya başkentleriyle yarışır hale getirmektir. Sağlıklı güvenli yeni yuvaları inşa etmektir. Yeşile fidana karşı olanlar değil yeşile sevdalılar kazanacak."

    Ayrıntılar geliyor...


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da motosikleti çalınan kadından hırsızlara nazik davet
    3. Sayfa

    Bursa'da motosikleti çalınan kadından hırsızlara nazik davet

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Manisa'da baltayla ATM'lere saldıran alkollü kişi yakalandı
    3. Sayfa

    Manisa'da baltayla ATM'lere saldıran alkollü kişi yakalandı

    Görüş Bildir