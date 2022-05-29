Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fetih kutlamalarında vatandaşlara sesleniyor.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni coşku ile devam ediyor.

Tören kapsamında İstanbul'a kazandırılan bu yeni projenin ilk fidan dikimi gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, alanı dolduran vatandaşlara sesleniyor.

Murat Kurun'un açıklamalrından satır başları:

"Diktiğimiz her tohumda çocukalarımıza yemyeşil bir gelecek bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler, bu mahşeri kalabalık fidana dönen her tohumda doğa severlik nedir İstanbul sevdası nedir tüm dünyaya haykırıyorsunuz.

Bizim tarihimiz baştan başa fetih tarihidir. Fetih dünya başkentleriyle yarışır hale getirmektir. Sağlıklı güvenli yeni yuvaları inşa etmektir. Yeşile fidana karşı olanlar değil yeşile sevdalılar kazanacak."

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