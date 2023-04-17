Murat Kurum: Aziz şehrin ihtiyaçlarını öngöremeyenler derdine çare olamazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Fikirtepe'deki anahtar teslim töreninde, "Büyük irade, 3 yılda Fikirtepe'nin konutlarını, 1,5 milyon yeni konutu teslim edecek güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

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Kördüğümü devlet eliyle çözülen Fikirtepe'de beklenen son geldi.

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle birçok firma eliyle yenilenmeye başlanan Fikirtepe, yaşanan sorunlar nedeniyle bir türlü çözüme kavuşamadı.

Ardından projeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devraldı.

Böylelikle kentsel dönüşümün devlet eliyle yürütülmesine karar verildi.

Hızlı şekilde inşaat süreçleri devam eden Fikirtepe'de bugün anahtar teslim töreni düzenlendi.

"93 bin konutun dönüşümü devam ediyor"

İstanbul Finans Merkezi'nin açılışının ardından bölgede düzenlenen törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Aslında şöyle İstanbul'a kuşbakışı bakabilsek 58 riskli alandaki şantiyelerimizi görürsünüz. Son 20 yılda yaptığımız 2012'de başlatıp bugüne getirdiğimiz süreçte 695 bin konutun daha güvenli hale getirildiğine şahit oluruz. Sahada 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İFM dev eserlerimizle, İstanbul istikbale doğru yürüyor." ifadelerini kullandı.

"Anahtarlarımızı teslim ediyor, yeni dönüşümleri başlatıyoruz"

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sultan Fatih'in emaneti İstanbul'dayız, coşkuluyuz, heyecanlıyız. Büyük dönüşüm yeni Fikirtepe diyoruz bu mutluluğu da kardeşlerimizle sizlerle yaşıyoruz. Kangren haline gelmiş sorunu çözen, imkansızlığı mümkün kılan bir iradenin aslında hep birlikte sonucunu görüyoruz. Anahtarlarımızı teslim ediyor, yeni dönüşümleri başlatıyoruz.



Belki de dünyada hiçbir liderin göze alamayacağı, ifade etmeyeceği bir söylemi Cumhurbaşkanımız 2012 yılında, 'milletin sevdası uğruna her türlü siyasi bedeli göze alıyorum' dedi, 'Kentsel Dönüşüm başlayacak' dedi.



3,3 milyon yuvamız depreme karşı dayanıklı hale getirildi. Son 20 yılda TOKİ ile 1,2 milyon konutu ürettik, 5 milyona yakın ailemizi sıcak konutlara kavuşturduk. Cumhurbaşkanımız dönüşmeyen tek bir sağlıksız konut kalmayacak diyor. Biz de Türkiye'nin her ilinde, insan üstü bir gayretle çalışıyoruz.

"Bin 648 konutumuzun anahtarlarımızı teslim edeceğiz"

Depremler sebebiyle 130 bin kardeşimizi, canımızı yitirdik. Biz bir daha bu acıyı yaşamak istemiyoruz. Halis bir niyetin sonuçlandığı 60 bin vatandaşın hayatını değiştirecek mekanın önünde duruyoruz. Fikirtepe'de 12 bin konutun inşa çalışmalarını bu yıl içerisinde etap etap teslim edeceğiz İnşa çalışmalarını bu yıl içinde bitirerek etap etap teslim edeceğiz. Bin 648 konutumuzu yaptık, anahtarlarımızı teslim edeceğiz.



Yeni başlayacağımız etaplardaki yuvalarımız sizler için hayırlı uğurlu olsun. Buradan da bir kez daha ifade ediyorum. Asrın felaketinin ardından geçen 75 günde 100 bin konutun temelini atan büyük irade, 3 yılda Fikirtepe'nin konutlarını, 1,5 milyon yeni konutu teslim edecek güce sahiptir. Bunun teminatı da güvencesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"İstanbul'un deprem bütçesini kısanlar bu şehri yaşatamazlar"