Murat Kurum, Bağcılar'da fırıncılarla buluştu Bağcılarda fırıncılarla bir araya gelen Murat Kurum, "Ben yetersiz bir yönetim nedeniyle 5 yıldır yaşadığınızı, biriken sorunlarınızı çok iyi biliyorum" dedi.

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Yerel seçim için zaman giderek azalıyor.

Siyasi partilerin ve adayların çalışmaları ise sürüyor.

Sahada çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bağcılar'da konuştu.

Fırıncılarla bir araya gelen Kurum, "Ekmek fiyatında standartı getireceğimiz bir anlayışı sizlerle yakalayacağız" dedi.

Fırıncılara müjdeler de veren Kurum devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Pazar tatili uygulaması"

İki müjdemi vermek istiyorum;



Fırıncı kardeşlerimiz yeterince dinlenemiyor. Pazar tatili uygulamasını aşamalı olarak uygulamaya geçireceğiz.



Fırıncı esnafımızın eski dükkanlarını hemen dönüşüme alacağız. Ruhsat haklarınızı koruyacağız. Gerekli düzenlemeleri sizlerle yapacağız. Fiyat tarifleri için dijital uygulama getireceğiz.



Ekmek fiyatları tüketiciyi zorlamayacak. Fırıncılarla el ele vereceğiz. İstanbul'da ekmeği ucuzlatacağız. Tarladan sofraya kadar ekmeğin tüm sürecini masaya yatıracağız.



İBB, İstanbul’un 39 ilçesi, 964 mahallesine yetecek mobil ekmek fırınlarını değerli esnafımızla birlikte kuracak.

"Milletimizin için mücadele ortaya koyduk"

81 ile 550‘yi aşkın ziyaret gerçekleştirmiş bir kardeşinizim. Gittiğimizde her ziyarette de öyle turistik gezi yapmadık. Günlerce aylarca kaldık. Milletimiz için bir mücadele ortaya koyduk.



Hamdolsun bugün eğer Türkiye’de Murat Kurum ile ilgili bir imaj varsa, Murat Kurum ile ilgili ne düşünüyorsun dendiği zaman ‘Allah razı olsun o bizim zor anımızda yanımızda oldu’ diyorlar. Bizim için en büyük şeref bu.

"En önemli gündemimiz afete hazırlık"

Deprem tehlikesini bilerek yaşamak zorundayız ama bir taraftan da deprem ile mücadele bizim olmazsa olmazımız. Afete hazırlık bizim en önemli gündemimiz.

"5 yılı unutturacağız"