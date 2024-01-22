Murat Kurum, Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya geldi: İstanbul bir olimpiyat şehri olacak Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri’ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, İstanbul'un bir olimpiyat şehri olacağını ve her mahallesinde spor yapılacağını söyledi.

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İHA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarına devam ediyor...

Vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunlarıyla da yakından ilgilenen Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri’ni ziyaret etti.

Tesiste oturanlarla sohbet eden Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını söyledi.

Tesiste bulunan vatandaşlar, Murat Kurum'a yoğun ilgi gösterip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Çocukları da unutmayan Kurum, oyuncak hediye etti.

"Mevcut yönetim engellemeye çalıştı ama durmadık"

Sosyal tesislerde yemek yiyen hakemlerle sohbet eden Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirterek, “Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık, inşaatını bitiriyoruz. İstanbul’a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız.

İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız.” dedi.

Tesise gelenlere limonata ikram etti

Vatandaşın sevgi gösterisinde bulunduğu Kurum, tesise gelenlere limonata ikramında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)