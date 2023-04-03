Murat Kurum Balıkesir'de yeni konutların temel atma törenine katıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Afetin 55'inci gününde 70 bin konutun temellerini atan bir Türkiye var. Milletinin hizmetkarı büyük ve güçlü Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve yüksek vizyonu, tecrübesi var." dedi.

AA & Ensonhaber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de TOKİ ve Emlak Konut ortaklığında yapılan konutların anahtar teslimi ve İvrindi'de 142, Altıeylül'de de 415 konutun temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değindi.

"55 günde 70 bin konutun yapım sürecini başlattık"

Deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde 70 bin konutun temelinin atıldığını vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesi için yardıma koştuk. Balıkesirli kardeşlerimiz de deprem bölgesindelerdi. Ben sözlerimin hemen başında Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadığımız acı sebebiyle yitirdiğimiz tüm canlarımıza, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.



Tüm milletimizin başı sağolsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim tabii ülkemiz afetlerle sınandığı gerçekten zor günlerden geçiyor. Hamdolsun her geçen gün milletimizin yaralarını sarmak adına çok önemli adımlar atıyoruz. İşte birazdan burada temelini atacağımız projemiz de bu adımlardan biri. Bölgede hayatın normale dönmesi için emin olun gece gündüz tüm ekiplerimiz çalışıyor. Hasar tespit çalışmalarımızı, geçici barınma alanlarımızı, kalıcı barınma alanlarına ilişkin çalışmalarımızı eş zamanlı yürütüyoruz. 6 ilimizde temellerimizi Cumhurbaşkanımızın, vatandaşlarımızın teşrifleriyle birlikte attık.



Değerli kardeşlerim şu an 11 ilimizde 70 bin konutun sürecini başlattık. Bakın depremden 55 gün geçti ve 55 gün sonra biz 11 ilde eş zamanlı illerimizde, ilçelerimizde 70 bin konutun yapım sürecini başlatmış olduk.



İnşallah deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 650 bin konutun 319 binini iki ay içerisinde temellerini atıp ve sözümüzü tutarak 1 yıl içerisinde tüm depremzede kardeşlerimize daha önceki depremlerde Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Giresun'da, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda olduğu gibi kardeşlerimize yeni yuvalarını teslim edeceğiz. Yeni hayatlarına, mutluluklarına, hayallerine şahitlik edeceğiz.

"Bu eserlerin garantisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan"

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu eserlerin teminatı kim diye bize soruyorlar. Biz de diyoruz ki '20 yıldır bu ülkede, bu dev eserlerin yapılmasında, vatandaşlarımıza daha iyi şartların sunulmasında çalışan liderimiz kimse, afet bölgesinin de ayağa kaldırılmasının teminatı da, garantisi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz. Değerli kardeşlerim aziz milletimize sözlerimizi bir an önce tutacağız. Çünkü biz dertliyiz. Bizim derdimiz milletimizin derdi. Milletimizin ne sorunu varsa, ne problemi varsa biz onunla meşgulüz. Geceleyin yattığımızda ertesi gün sabah hangi işle uyanacağımızı hesap ederek yola düşüyoruz. Bu anlayışla da çalışmalarımızı, gayretlerimizi yürütüyoruz.



İşte bugün de yine benzer bir amaçla iki denizin şehrine geldik. Bu zengin topraklara, güzel insanlarımızın diyarına, Balıkesir'imize Ramazan bereketiyle geldik. Bugün de Balıkesir'imize söz verdiğimiz, yatırım değeri 2,5 milyar lirayı bulan 10 dev eserimizin açılışını yapıyoruz. Emlak Konut ve TOKİ'mizle Altıeylül ve İvridi'de yapım değeri 952 milyon lira olan 552 konutumuzu, yine ticari ünitelerimizi, ki burada binalarımız var. O binaların restorasyonunu da Balıkesir Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız. Ve burayı bir kültür aksı haline getireceğiz. Buradaki yeşil alanlarda gençlerimiz dinlenecek. Buradaki kültür merkezinde yine kadınlarımız, gençlerimiz vakit geçirecekler ve dinlenme fırsatına erişecekler.



İnşallah bu proje bittiği zaman Balıkesir'in en güzel cazibe mekanlarından biri haline gelmiş olacak. Yine TOKİ'mizin Dursunbey'de, Karesi ve Susurluk'ta yatırım değeri 1,5 milyar lirayı bulan 918 konutumuzun anahtarlarını da birazdan kardeşlerimize teslim edeceğiz.

"Balıkesir'imizde tek bir riskli yapı kalmayana dek bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız"

Balıkesir Belediyemiz ile Altıeylül, diğer ilçe belediyelerimizde rezerv alanlar verdik ve bu rezerv alanlarda belediyelerimizle birlikte ortak konutlar üreteceğiz. Gerek çelik konstrüksiyonda, gerek kalıp, yine konvansiyonel olarak bu konutlarımızı yapıp şehrin içinde riskli olduğunu gördüğümüz, tespit ettiğimiz binaların dönüşümünde kullanacağız. Bu tüm illerimiz için olduğu gibi Balıkesir'imiz için de gerçekten önemli bir mesele.



Tüm Balıkesirli kardeşlerimizden de bu konuda belediyelerimize destek olmasını istiyoruz. Nerede vatandaşımız istiyorsa, biz onun dizinin dibinde olacağız. Yan yana olacağız ve inşallah gönül gönüle de bu deprem dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Sosyal konutlarımızı yapıyoruz, iş yerlerimizi yapıyoruz. Bir taraftan da önceliğimiz kentsel dönüşüm.



Kentsel dönüşümde Balıkesir'imiz birinci derece deprem bölgesi. Hem zemin kalitesi sebebiyle, hem fay hatlarına olan mesafesi sebebiyle kentsel dönüşümü burada önemsiyoruz. Az önce büyükşehir belediye başkanımızın ifade ettiği gibi kararlı bir şekilde sürdürmek zorundayız. Balıkesir'imizde tek bir riskli yapı kalmayana dek bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız.

"Bizim 20 yıllık bir kaidemiz var, aynamız var Recep Tayyip Erdoğan"

Kıymetli kardeşlerim Tayyip Erdoğan umuttur, demokrasidir, çoğulculuktur. Tayyip Erdoğan iştir, emektir, aştır, gayrettir. Tayyip Erdoğan yatırımdır, eserdir, ticarettir. Bizim liderimiz emin olun ekibiyle birlikte, çalışma arkadaşlarıyla birlikte millet için uyku yüzü görmeden azimle, aşkla çalışıyor. Birileri millete yeşil alan sözü veriyorlar ama bir metrekare yeşil alan kazandırmıyorlar. Diyorlar ki biz şehirlerimizi yemyeşil hale getireceğiz. Ormanlaştıracağız diyorlar. Ama biz bu projelerin yapıldığını niyeyse göremiyoruz.



Bizim 20 yıllık bir kaidemiz var. Aynamız var. Aynaya baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan. Burada muhalefetin tavrı net bir şekilde belli. Hiçbir projeleri, ayakları yere basan hiçbir yatırım sözleri yok. Sadece laf var, söz var, tartışma var. Üzülerek söylüyoruz ki bugünkü muhalefet maalesef eski koalisyon dönemlerinde yaşandığı gibi kargaşa kavgaları fragmanını her gün milletimize seyrettiriyorlar. Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyorlar. Şimdi bize diyorlar ki 'nasıl yapacaksınız bunca konutu7 diyorlar. Onlara diyoruz ki depremin üzerinden 20 gün geçmeden ilk temelleri atan, 55. günde 70 bin yuvanın harcını atan bu devlet 650 bin konutu da bitirip milletine sunacaktır.

Ailelere anahtarlarını teslim etti

Bakan Kurum ve protokol üyeleri daha sonra temsili olarak 5 aileye yeni konutlarının anahtarlarını teslim etti.



Bakan Murat Kurum, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, hep birlikte butona basarak yeni konutların da temeline ilk harcı attı.



Bakan Kurum, ardından AK Parti tarafından organize edilen iftar davetine katıldı.