Murat Kurum: Bayraklı'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı ilçesinde hasar gören binalardaki incelemelerin tamamlandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkım kararı alınan Barış Sitesi, Adalet, Hayati Bey ve Yılmaz Erbek apartmanlarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Daha sonra yapımı devam eden konteyner kent alanında incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, depremden sonra yıkım kararı alınan ve yıkım çalışmalarına başlanan Cumhuriyet Sitesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, depremin ardından 9 günün geride kaldığını, ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

"ACİL AĞIR HASARLI VE YIKIK BİNA SAYISI 342 OLDU"

Kurum, hasar tespit çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi:

"Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı da 383 binamız şu an için tespit edilmiş durumda. İnşallah 3 gün içinde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacak. Bir taraftan binaların yıkım sürecini devam ettiriyoruz, 16 binanın yıkım süreci tamamlandı.

İZMİR'İN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

İzmir'de vatandaşların kentsel dönüşüm noktasında beklenti içinde olduğu noktalara ilişkin belediye ile çalışma yürütecekleri bilgisini paylaşan Kurum, şunları söyledi:

"O alanlarda da planlama çalışmalarını yürüteceğiz. Örneğin Bayraklı'da Rıza Bey Apartmanı'nın hemen yanındaki alanda yine bir rezerv ve riskli alan çalışması yaparak, planlama sürecini yürüteceğiz. Adalet Mahallesi içerisinde de vatandaşımızın planla ilgili bakanlığımızın vereceği desteklerden yararlanma adına yapacağı çalışmalara da katkı sağlayacağız. İzmir'in tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız."

Murat Kurum: Bayraklı'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı VİDEO









"YIKILAN BİNASI OLAN HER VATANDAŞA 7 BÖLGE BELİRLENDİ"

Yeni konut olarak 5 bin konutun projelendirildiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"2 bin tanesini enkaz ve enkaz alanı etrafında, 3 bin tanesini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Çok örnek diyeceğimiz, yerinde, zemin artı 5 kat, 2 artı 1 dairelerden, yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız. Rezerv alanda da çalışmalar başlatıldı. Söz verdiğimiz gibi hem rezerv alanda hem yerinde 1 ay içinde inşa faaliyetleri başlatılacak, 1 yıl içinde de tamamlanacak."





"24 VATANDAŞIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Yaralı vatandaşların tedavi sürecinin hastanede devam ettiğini anlatan Kurum, "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda." ifadesini kullandı.