Murat Kurum bir kez daha vurguladı! 'İstanbul'da metro gitmeyen ilçemiz kalmayacak' Metro açılış törenine katılan İstanbul adayı Murat Kurum, Megakent'in trafik çilesine ilişkin açıklama yaparak bir kez daha metro vurgusunda bulundu. Kurum, “10 yılın sonunda trafik çilesi son bulacak" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İstanbullulara, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca dev bir hizmet daha kazandırıldı.

Megakent'in trafiğini ve vatandaşların ulaşım refahını göz önünde bulunduran Bakanlık, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabının açılışını bugün gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hat hizmete sunulacak.

Hattın hizmete alınmasıyla İstanbul Havalimanı metro hattı metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olacak.

Programa katılan isimlerden biri de İstanbul adayı Murat Kurum.

"Metro gitmeyen ilçemiz kalmayacak"

Kurum, açılış öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında bir kez daha İstanbulluların trafik çilesine değinen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbullular mevcut CHP’li yönetimce bekletiliyor. Yılda 288 saat trafikte geçiyor. Trafik çilesi 3 buçuk yılı alıp götürüyor. Milletimiz bize 31 Mart sonrasına hazır olun diyor. Ekibimizle birlikte el ele vererek İstanbul’un 10 yıllık vizyonunu oraya koyduk. Canla başla çalışacağız. İlk beş yılın sonunda metro gitmeyen ilçemiz kalmayacak. İstanbul’un trafiğini büyük oranda iyileştireceğiz. 10 yılın sonunda trafik çilesi son bulacaktır.

"5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz"