Murat Kurum, Risksiz İstanbul projesini anlattı İstanbul'un depreme hazırlanması için neler yapacaklarını anlatan Murat Kurum, "Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Toplantı, ilk olarak Siztem İstanbul'un detaylarını anlatan slayt gösterisiyle başladı.

Slayt gösterisinde, "Yalnızca çözüme odaklanan bir vizyondur Siztem İstanbul. Kentsel dönüşümle risksiz İstanbul. İstanbul'da riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Biz hazırız, İstanbul hazır, Türkiye hazır..." sözleri yer aldı.

Akabinde kürsüye gelen Kurum konuşmasında, "İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, hep birlikte çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız." diyerek devamında ise şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'un artık sevgiye, kucaklaşmaya, hoşgörüye, kardeşliğe ihtiyacı var"

Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un artık sevgiye, kucaklaşmaya, hoşgörüye, kardeşliğe ihtiyacı var. Biz tüm İstanbullular için, bu kardeşliği, dostluğu büyütmek için siz kıymetli dostlarımızla bir aradayız. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantımızın ardından ikinci buluşmamız olan Afetlere Dirençli Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantımız için yeniden bir aradayız.

"İstanbul'u hep birlikte Türkiye'nin öncü şehri yapacağız"

Aziz İstanbullular biz gayemizi en baştan söyledik. İstanbul'u hep birlikte Türkiye'nin öncü şehri yapacağız. İstanbulumuzu afetlere karşı nasıl hazırlayacağımızı tüm detaylarıyla aktaracağız. Kentsel dönüşümden kent meydanlarına, sanayi alanlarımızın dönüşümünden iklim değişikliğiyle mücadelemize kadar çok geniş bir yelpazede hazırladığımız sunumumuzu yapacağız.

"Tüm ekibimizle canla başla çalışıyoruz"

Bugün bizi izleyen ve burada bulunan tüm İstanbul sevdalıların aynı ideal etrafında toplandığını da çok iyi biliyoruz. Hepimiz İstanbul'a hizmet etmeyi en büyük vazife ve sorumluluk olarak görüyoruz. Tarihimizden aldığımız ilhamla güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz.



İstanbulluların gurur duyacağı bir belediyecilik anlayışının bu şehrin her sokağına hakim kılmak için tüm ekibimizle, Cumhur İttifakımızla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz.



Bu yolda ilerlerken İstanbulluları sadece birer dinleyici olarak görmüyoruz.

"25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz"

Milletimizin her bir ferdini paydaşımız olarak görüyor, İstanbul'u yönetecek ekibin birer üyesi olarak görüyoruz. Sokakta hep söylediğim gibi biz İstanbul'un meselelerine bugün değil 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz. Hep üreten, çözen tarafta olmanın gururuyla çeyrek asırdır İstanbulumuzu 100 yıl yaşayacak ve bu manada milletimizi refaha kavuşturacak eserlerle donattık.



Bunları yaparken mutlaka bir fikir vardır, bütünlük vardır. İnanın 25 yılda ulaştığımız hedeflerin her birine bütüncül bakış açısıyla milletimizle el ele vererek ulaştık. İnsanımızın güvenli bir yuvada yaşama hakkını düşünürken, hızlı ulaşım hakkını da ihmal etmedik.



Temiz bir çevrede yaşama hakkını savunurken, sosyal belediyeciliği göz ardı etmedik.

"Bizim İstanbul'a ne kazandıracağımız ortadadır"

Bunları neden anlatıyorum kıymetli misafirler; çünkü birazdan anlatacağım her bir projemizin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği bellidir. Maliyeti belli. İnsanımıza faydası, çevreye faydası bellidir.



Projelerimizi hangi sistemle yapacağımız ve nasıl sonuçlandıracağımızı ve buna ilişkin İstanbul'a ne kazandıracağımız şimdiden ortadır. Bizim gerçek belediyecilik tarifimiz tam olarak böyledir.

"İstanbul'u yöneten Cumhuriyet Halk Partili mevcut yönetim geçtiğimiz 5 yılın sonunda her alanda başarısız olmuştur"

Neden bu kadar özeniyoruz? İşlerimizin üzerine neden bu kadar titriyoruz? Nedeni çok açıktır. Bu özenin sebebi, İstanbullu kardeşlerimizin topyekûn mutluluğudur. Her işimizin merkezinde sadece sizler varsınız, İstanbul, İstanbullular var.



Değerli İstanbullular, bugün İstanbul'u yöneten Cumhuriyet Halk Partili mevcut yönetim geçtiğimiz 5 yılın sonunda her alanda başarısız olmuştur. İstanbullular başarısız geçen bu yılların ardından artık çaresiz değildir. Çare insanı merkeze alan hizmet anlayışıdır. Sistemli bir çalışmayla birlikte Siztem İstanbul'dur.

Siztem İstanbul'un detayları

Bugün sahada kiminle konuşursak İstanbul'un en derin sorunun yönetimdeki rasyonel sistem eksikliği olduğunu söylüyor. Bu eksikliğin giderilmemesi her dakika İstanbul'un yaşam dengesini bozmaya devam edecektir.



Çünkü bu noktadan hareketle İstanbul'un sorunlarını bütüncül bir yapıyla ortaya koyarak merkeze insanı alan yepyeni bir yönetim anlayışı sunuyoruz. İşte Siztem İstanbul...



Bu yönetim anlayışının ta kendisidir. Bu anlayış gücünü insandan ve planlamadan alır. Yalnızca çözüme odaklanan sistemli bir kent yönetimi sunar. Zaten kıymetli misafirler İstanbul gibi bir metropol gündelik ve keyfi kararlarla takdir edersiniz ki yönetilemez. Böylesi bir yönetimde

"İstanbul'un deprem gerçeği var. Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır"

Tek dileğimiz İstanbul'un mutluluğudur. Bugün ülkemizin coğrafyasının yüzde 66'sı deprem riski altındadır. Büyüklüğü 6 ve üzeri 60'a yakın deprem yaşadık. 130 bine yakın kardeşimizi bu depremler nedeniyle toprağa verdik. Büyük Marmara depreminde 18 bin canımızı kaybettik.



Asrın felaketinde 53 bin insanımızı kaybettik... Dünyada böyle bir yıkım görülmedi. Bu afetlerin ardından herkesin gündeminde İstanbul'un deprem gerçeği var. Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır.

"İstanbul'un aklı ile alay ettiler"

Böyle acil bir konuda CHP'li yönetim tek bir olumlu adım atmadı. İstanbul'u dönüşüm vaatleri ile kandırdılar. Aynı planı 3 kez yayınladılar. İstanbul'un aklı ile alay etiler. Yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. Yarı planlı belediyecilik yapanlardan başka bir şey beklenmezdi. Gerçek belediyeciliğin neferleri sahaya çıkmıştır.



Cumhur ittifakı ile annelerimizin yavrularımızın umutlarını bola çıkarmayacağız. Risksiz İstanbul için projelerimizi 6 temek başlıkta gerçekleştireceğiz. Yeni sosyal konutlar inşa edip kent meydanlarımızı ve tarihi değerlerimizi ihya edeceğiz. Burada sanayi alanlarımızı dönüştürecek ve iklim değişikliği ile mücadeleyi yapacağız.

"Bu millet ihmarkarlığı affetmeyecek, 31 Mart'ta sandıkta hesabını soracaktır"

Bu millet bu ihmalkarlığı affetmeyecek, 31 Mart'ta sandıkta hesabını soracaktır. 5 yıllık görev süremde 81 ile gitmiş bir kardeşinizim. Bu ziyaretlerde de öyle fotoğraf çektirerek gelmedik. vatandaşlarımızı dinledik, not aldık.



Bu çerçevede 365 bin yeni yuvayı insanlarımıza teslim ettik. Kastamonu'daki, Bartın'daki Rize'deki sellerdeki insanımızla beraber olduk. Tarihin en büyük yangınlarda, Elazığ, Malatya'daki depremlerde 46 bin konutu milletimiz ile el ele vererek inşa ettik.

"Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da milletimize söz verdik"

İzmir'de el ele verdik, en büyük dönüşümü biz gerçekleştirdik. Asrın felaketindeki acıları en yakından görmüş biri olarak bir yıl önce hüznü şimdi de huzuru birlikte yaşadık. 3 ay geçmeden 180 bin konutla başladığımız yeniden ihya süreci sonuca hızla ilerliyor.



Afetzede kardeşlerimiz güvenli yuvalarına kavuşuyor. O duyguyu görmek her şeye bedel. Orada devletin o sıcaklığında, kardeşlik hukukunun arttığı, Allah devletimize zeval vermesin diyen milletimiz sıcak yuvalarına devletimiz sayesinde kavuştu.



Milletin derdi ile dertlenirsen önüne engel de çıksa işte böyle yapılır. Hatay'da da Adıyaman'da da konutlarımızı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da milletimize söz verdik. 11 ilimiz, 14 milyon kardeşimiz rahat uyuyana kadar o mutlulukları yüzüne yansıyana kadar elimizi deprem bölgesinden çekmeyeceğiz dedik. Bu anlayışla ilk günden beri çalışıyoruz.

"80 bin yeni yuvayı İstanbullu kardeşlerimize armağan ettik. CHP'li yönetiminin engelleme girişimine rağmen yaptık"

Sen büyükşehir belediyesisin, bütçen birçok bakanlıktan büyük, gitsen 500-1000 konut yapsan güzel olmaz mıydı? Milletimizi yalnız bırakmasan, vaatler verip de o vaatleri gerçekleştirmediniz. Tekirdağ'da depremzede kardeşlerimizi kapı dışarı ettiniz.



441 bin bağımsız bölümü dönüştürüp 80 bin yeni yuvayı İstanbullu kardeşlerimize armağan ettik. CHP'li yönetiminin engelleme girişimine rağmen yaptık. depremi siyaset üstü göreceğiz dediler ama Güngören Tozkoparan'da meydanlarda milletimizin aklını karıştırdılar.



Yine de biz milletimiz ile el ele verdik. Yine biz 39 ilçe için dertlenirken Türkiye'nin ilk akıllı şehrini Esenler'de kuralım dedik. Bu güzel konutlarımızı, 60 bin konutluk dönüşümü gerçekleştirdik. Türlü türlü engelleme girişimine rağmen. Üsküdar'da Ferah Mahallemiz sıkıntılıydı yine orada örnek dönüşüm gerçekleştirdik.



Zeytinburnu'nda, oranın en kıymetli yeri, millet bahçesi ile sağlam konutlarıyla vatandaşın mağduriyetini gidermek için gece gündüz çabaladık. Başakşehir'de çok önemli yatırımları yaptık. Bağcılar'da, Bağcılar'ı daha da güçlendirecek adımları attık.

"İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz"

Artık İstiyoruz ki finansın lokomotifi İstanbul daha güçlü olsun. Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniledik. 1 Nisan'da görevi devralınca annelerimizin umutlarını yeniden hayata geçireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz.



Projelerimizi yatay mimarimizi merkeze alarak çizeceğiz. Yürüyebileceğiniz, dinlenebileceğiniz dönüşümü hayata geçireceğiz. 39 ilçede yatay mimari eksenli, 650 bin yuva inşa edeceğiz. 300 binini Kiptaş eliyle yapacağız.

Evini dönüştürenlere destek sağlanacak

Evini Kiptaş ile dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği sağlanacak. Ödemeler 5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle olacak.

Başvurular 15 Nisan'da başlayacak

Başvurular 15 Nisan 2024’te başlayacak. Tespit ve değerlendirme, sözleşme, proje ve ruhsatlandırma işlemlerinin ardından evler 18 aya kadar teslim edilecek.

Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut

650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.

Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut

Kentsel dönüşüme özel 39 ilçeye hizmet verecek 100 bin sosyal konut üretilecek. Bu evler satılamayacak, evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak. 39 ilçenin tamamına ve en riskli mahallelere Kentsel Dönüşüm Ofisleri kurulacak.

İstanbul sanayisine özel düzenlemeler

800 bin kişiye istihdam sağlayan İstanbul sanayisinde işletmelerin yüzde 77’si şehir merkezlerinde kalırken, yüzde 62’si düzensiz dağınık yapıdadır. Trafiğe ek yük, hava kirliliği ve afet risklerine neden olan mevcut durum İstanbul için risk oluşturuyor. Bu riskler ortadan kaldırılacak.

Eminönü düzenlemesi

Eminönü-Sirkeci Sahil Bandı Düzenlemesi yeni çehresiyle İstanbul’a nefes aldıracak. Eminönü sahil yolu ile, yola bağlantılı sokakları ve meydanları düzenlenecek. Gece-gündüz yaşayan, güvenli ve huzurlu bir gezinti yolu kurulacak.



Sirkeci Tren Garı kapsamlı bir çevre düzenlemesinden geçecek. Garın ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenleme ile İstanbul hazinesinin yaşayan bir parçası haline dönüştürülecek. İçindeki donatılarla her yaştan İstanbullunun keyifle dolaşacağı cıvıl cıvıl bir alan olacak.



Kıble Çeşme Caddesi üzerindeki tarihi yapılar hızla restore edilecek. Eminönü’ne masal tadında bir cadde hediye edilecek. İstiyoruz ki İstanbul 39 ilçesi ile güzelleşsin.



Fatih Camii Külliyesi ve çevresindeki sokaklar, niteliksiz binaları elden geçirilerek düzenlenecek. Yürüyüş ve bisiklet yolları eklenecek, yapının ruhuna uygun peyzaj hayata geçirilecek. Bu bölge, İstanbul’un sayılı turistik bölgelerinden biri haline getirilecek.

"Süleymaniye Camii'nin çevresine yakışır bir yenilenme yapılacak"

Sultanahmet Camii ve çevresi ile yine Mimar Sinan’ın emaneti Süleymaniye Camii’nin çevresindeki yapılar düzenlenecek. Her iki yerde de kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapılacak.



Yine Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak tanımladığı ve UNESCO dünya mirası listesinde bulunan Süleymaniye Camii’nin çevresi adına yakışır bir yenileme projesiyle ihya edilecek. Bölgedeki niteliğini kaybetmiş, köhneleşmiş yapıların tamamını düzenlenecek.

Üsküdar'dan Moda'ya uzanan kıyı düzenlemesi

Tarihi Haydarpaşa Tren Garı’ndan başlayıp Kadıköy Meydanı’ndan Moda’ya uzanan kıyı düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak projede düzenlenecek. Tarih ve yeşil aks çok özel bir projede birleşmiş olacak. İstanbullular denizin, sahilin ve tarihi dokunun keyfini bir arada yaşayacak.



39 ilçenin meydanları dönüştürülecek, İstanbul meydanlarıyla güzelleşecek.

Çegelköy ve Ataşehir meydanları

Çengelköy meydanı, kıyı düzenlemesi, aydınlatmaları, geniş otoparkıyla Çengelköy’e değer katacak bir yatırım olacak.

Yapılacak sokak sağlıklaştırmalarıyla; bölge eski ticari ve kültürel canlılığına yeniden kavuşturulacak.



Yeni Ataşehir meydanında, ilk ofisim işyerleri, kreşler, AR-GE merkezleri, kuluçka merkezleri, açık pazar yer alacak. Bunların yanında; açık-kapalı spor salonları, kültür-sanat merkezleri, tiyatrosu, operası, eğitim ve sağlık merkezleriyle; tam bir yaşam alanı olacak.



İklim krizi kaynaklı afetler olan sellere, yangınlara, taşkınlara ve ağır yağışlara yerinde ve zamanında mücadele edebilmek için dere ıslahı projeleri çok kritik öneme sahip. Bu kapsamda, 5 yılda toplam uzunluğu 350 kilometre olan dere ıslah projesi yapılacak. Ekolojik koridor kesitleri oluşturulacak.



Bakımsızlığa mahkum edilen derelerin çevreleri sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilecek. Afet zamanlarında bu koridorlar ikmal hatları olarak kullanılacak. Dere kenarları temiz su ve enerji depolama üniteleriyle acil durumlarda yaşanabilir alanlar haline getirilecek.

Afet yönetim sistemi

İstanbul’un afet yönetimine dair projeleri 1 Nisan tarihinde süratle başlatılacak. Afet yönetiminde öncelik önleme ve risk azaltma olacak. Olası bir afet sonrası için müdahale kapasitesi en hızlı şekilde güçlendirilecek, iyileştirme aşaması da planlanacak. Bu bağlamda Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi kurulacak.



Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi içinde; Güçlendirilmiş gerçek zamanlı haberleşme altyapısı, Gözlem ağları, tahmin ve erken uyarı sistemleri, Elektronik risk izleme sistemleri, Anlık Durum Tespit Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Dayanıklılık Analizi ve Planlama Platformu bir arada çalışacak. Sistem Yapay Zeka Destekli Veri Analitiği araçları ile analiz edilecek, Akıllı Şehir Sistemi’ne ve İstanbul’un Dijital İkizi’ne entegre edilecek. Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi, kendi mühendislerimizle ve yerli/milli yazılım bileşenleriyle hayata geçirilecek.

"Sel riskleri tahmin edilecek"

İstanbul'un dijital ikizi projesi sayesinde, şehrin afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak bir yazılım elde edilecek.

Örneğin, deprem riski altındaki bölgeler önceden belirlenecek, gerekli iyileştirmeler hızlıca yapılabilecek. Yoğun yağışlardan kaynaklanabilecek sel riskleri de tahmin edilerek yine gerekli önlemler süratle alınabilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde Afet Yönetim Merkezi kurulacak

*Yapımı devam eden millet bahçesine entegre şekilde kurulacak olan Afet Yönetim Sistemi’nin tüm bileşenleri tek merkezden yönetilecek.

*Afet Yönetim Merkezi’nde İBB birimleri ile Lojistik Destek Merkezi bir arada bulunacak.

*Mevcut hava ve kara ulaşımının yanına; deniz ulaşımı da eklenecek. Burada bir de liman inşa edilecek.

*Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, günlük hayatta İstanbulluların dinlendiği bir bölge, afet durumunda hava-kara-deniz ulaşımının bulunduğu bir lojistik ve tahliye merkezi olacak. On binlerce İstanbulluya hizmet verecek geçici yaşam olanı olarak hizmet verecek.

"Afet Müdahale Merkezleri kurulacak"

Afet lojistik merkezlerinin sayısı 1’den 7’ye çıkarılacak. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samandıra Askeri Hava Üssü, Alibeyköy, Yenikapı ve Maltepe’de 6 yeni lojistik destek merkezi yapılacak.

Afet durumunda; İstanbul’un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı, iletişim altyapıları kesintisiz olarak buradan sağlanacak.



Atatürk Havalimanında olduğu gibi İstanbul Havalimanı'nda da tahliye ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir liman inşa edilecek.



Bunların yanı sıra 9 noktada, içinde afet destek birimleri ile her türlü iletişim altyapısı hazır olan Afet Müdahale Merkezleri kurulacak. İtfaiye, yol bakım, İSKİ, İGDAŞ ve diğer ilgili birimlerin bir arada olacağı; olası bir afet durumunda ise hızlı müdahale birimleri haline gelecek bu merkezler hızlıca inşa edilecek.

Acil ulaşım koridorları, tahliye alanları...