Murat Kurum: Bisiklet artık ulaşım aracı olacak İBB adayı Murat Kurum, bugün gençlerle birlikte katıldığı etkinlikte pedal çevirdi. Ardından açıklamalarda bulunan Kurum, "İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, bugün Beykoz'da etkinliğe katıldı.

Herkes İçin Spor Federasyonu 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak rekor denemesi yaptı.

Murat Kurum burada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve gençlerle birlikte bisiklet sürdü.

Daha sonra gençlere hitap etti.

"Rekoru Türk gençliği kırdı"

Gözleri parlayan gençleri görünce aklına kendi gençliği geldiğini ifade eden Kurum, her zaman gençlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Kurum, bugün 1653 bisikletle katıldıkları etkinlikle Türkiye'nin adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdıklarını belirterek, "Bu rekoru Türk gençliği kırdı, siz kırdınız. Buradaki tüm gençlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Bisiklet yolları genişleyecek

Kurum, gençlerle birlikte İstanbul'un geleceğini inşa edeceklerini, İstanbul'u bir bisiklet şehri haline getireceklerini dile getirdi.

İstanbul'da bisikletin artık bir ulaşım aracı olacağını aktaran Kurum, bisiklet yollarını 2028 yılına kadar 1000 kilometreye ardından 1500 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

"İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak"

Kurum, "Nasıl burada Beykoz'da bisiklete biniyorsanız, huzur içerisinde, ormanın o güzel kokusuyla çiçeklerin, ağaçların kokusu içerisinde, huzurla vakit geçiriyorsanız İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisikletle birlikte evinizden çıkacaksınız, okulunuza, işinize gideceksiniz." diye konuştu.

Sıfır emisyon hedefi

Skuterler ve elektrikli araçlar için park yerleri yapacaklarını kaydeden Kurum, "2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Bu hedef çok önemli çünkü eğer biz tedbirler almazsak İstanbulumuz, ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'un her mahallesine spor alanları, dene-yap atölyeleri, start-up merkezleri ve paylaşımlı ofisler yapacaklarını anlattı.