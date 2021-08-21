Murat Kurum: Bozkurt'tayız, her mahalle ve sokağı tek tek inceliyoruz

Murat Kurum: Bozkurt'tayız, her mahalle ve sokağı tek tek inceliyoruz

Sel felaketinin en yoğun yaşandığı Bozkurt'a giden Bakan Kurum, Twitter hesabından bir video yayınladı. Kurum videoya, "Her mahalle ve sokağımızı tek tek inceliyoruz" notunu düştü.

Türkiye, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketiyle mücadele ediyor.

Bartın, Sinop ve özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel felaketinden en fazla etkilenen yerlerden birisi oldu.

Devlet tüm imkanları ile selin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşların yanında yer aldı.

Bakanlar gece gündüz bölgeden ayrılmazken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise ekiplerle birlikte incelemelerde bulunuyor.

"HER MAHALLE, SOKAK VE EVİ TEK TEK GEZİYORUZ"

Çalışmaları takip eden Bakan Kurum, vatandaşların sorunlarıyla ise yakından ilgileniyor.

Her sokağı ve evi gezen Kurum, sosyal medya hesabından o anlara ait bir video yayınladı.

Kurum yayınladığı videoya, "Kastamonu Bozkurt'tayız... Her mahalle ve sokağımızı, ev ve iş yerlerimizi tek tek inceliyoruz." notunu düştü.

Mehmetçik ile sohbet eden ve fotoğraf çektiren Kurum, "Allah yardımcınız olsun. Bir isteğiniz var mı? İsteyin getirelim." dedi.

Mehmetçik ise "Allah razı olsun, Her şeyimiz var." diyerek karşılık verdi. Bir vatandaş ise Bakan Kurum'a teşekkür ederek, sarıldı.

Murat Kurum: Bozkurt'tayız, her mahalle ve sokağı tek tek inceliyoruz VİDEO