Haber Merkezi

İstanbul depremle sarsıldı...

Silivri açıklarında geçtiğimiz günlerde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BİRÇOK İLÇEDE HİSSEDİLDİ

Büyük bir sarsıntıya sebep olan deprem, birçok ilçede şiddetli olarak hissedildi.

Art arda yaşanan depremlerin ardından vatandaş kendini sokağa attı.

Deprem kent genelinde büyük bir korkuya neden olurken, akıllara deprem esnasında uygulanacak tahliye planları geldi.

BAKAN KURUM CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100 canlı yayınında depreme ilişkin tahliye planlarını tek tek açıkladı.

"SENARYOLARIMIZ HAZIR"

Her depreme ilişkin tahliye senaryolarının hazır olduğunu belirten Kurum, "Bütün depremler için senaryomuz var. Hatta bunları dünkü toplantıda da gözden geçirdik" dedi.

"HER DEPREM İÇİN PLANIMIZ VAR"

Murat Kurum açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye afet müdahale planı var. Bu planın her il için de bir çalışması var. İstanbul'un da var. Depremin şiddetine göre bu plan otomatik olarak devreye giriyor. Arama kurtarmadan tutun da hasar tespit, enkaz kaldırma vs. gibi tüm birimler devreye giriyor hemen. Hiçbir enkaz olmamasına rağmen bu depremde de bu planlar devreye girdi.

"KUZEY MARMARA AFET ANINDA KULLANILACAK GÜZERGAH"

Kuzey Marmara Otoyolu örneğin İstanbul'un afet anında acil yardımların kullanılacağı ulaşım güzergahı. Bütün bunların planları belli. Metrobüs güzergahları acil durumlarda kullanılacak. İletişim yine en önemli husus. Baz istasyonları ölçeğinde 7 kat güçlendirme yapıldı. Diğer illerden hemen baz istasyonları nakliye edildi bu depremde de. Ufak tefek problemler dışında büyük bir sorun yaşamadık iletişim hususunda.

"KUZEY MARMARA 7-8'LİK DEPREME DAYANACAK ŞEKİLDE YAPILDI"