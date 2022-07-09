Murat Kurum: 'Büyük Türkiye' hedefiyle yola çıktık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son 20 yılda, 100 yılda yapılacaklar bir bir hayata geçirildi. Buradan gençlerimize sesleniyorum; 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akşehir'de düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, alim ve gönül insanı Nasreddin Hoca'nın asırlar öncesinden verdiği öğütlerle yol gösterdiğini söyledi.

Hoca Nasreddin'in bu topraklarda 700 yıldır mizahıyla 7'den 70'e herkesi güldürdüğünü anımsatan Kurum, mizahını ilmiyle harmanlayan Nasreddin Hoca'yı rahmetle yad etti.

"Büyük Türkiye" hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl önce "Büyük Türkiye" hedefiyle yolculuğa çıktıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda, 100 yılda yapılacaklar bir bir hayata geçirildi. Buradan gençlerimize sesleniyorum; 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Yapılan hataları, yapılmayanları ve eziyetleri görsünler istiyorum. Nasreddin Hoca, eşeğe niye ters binmiş, ne demek istemiş, buradan Türkiye'ye mesajlar veriyor. Bu anlamda Nasreddin Hoca bize çok önemli öğütler veriyor.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük Türkiye' yolculuğunda güçlü şehirler anlayışıyla Konya'mız ve ilçelerine aynı anlayışla hizmet götürüyoruz. Sadece Konya'ya değil, nerede bir afet olsa biz 2 saat içinde oluyoruz. Vatandaşlarımızın yarasını sarıyoruz. Onlarla gönül birliği içinde, omuz omuza o acıya ortak olduğumuz sürecin 1 yıl sonrasında mutluluklarına şahit oluyoruz. İşin sonunda milletin duasını alıyoruz." dedi.

"Milletin duasıyla yol yürümeye devam edeceğiz"

Bakan Kurum, milletin duasıyla yol yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Şehirlerimiz ve vatandaşımız için en iyisini, güzelini hayal ediyoruz. Dünyada yaşanan salgın krizine rağmen Cumhurbaşkanımız, hiçbir vatandaşımızı açta, açıkta ve yalnız bırakmadı. Tüm sektörlere salgın süreci boyunca destek olduk, buna da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre programda, KKTC, Moldova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Trabzon halk oyunları ekibinin dans gösteri sergilendi.