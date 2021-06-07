Murat Kurum: Çalışmalarımıza, 700 bilim insanı katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki eylem planıyla ilgili "Çalışmalarımıza, 700 bilim insanı katıldı. 300 kişilik ekibimizle, 91 noktadan alınan numunelerle testler yaptık” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planıyla ilgili Twitter adresinden açıklama yaptı.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Katılımcı bir anlayışla, tüm aşamalarını şeffaf olarak gerçekleştirdiğimiz Marmara Denizi Koruma Eylem Planımız'ı Marmara Belediyeler Birliğimizle birlikte Bakanlıklarımız, TBMM Çevre Komisyonumuz, valilerimiz, belediye başkanlarımız, bilim insanlarımızın katkılarıyla hazırladık." dedi.

700 BİLİM İNSANI, 300 KİŞİLİK UZMAN EKİP KATILDI

Bakan Kurum, eylem planını hazırlarken 91 noktadan alınan numulerin incelendiğini belirterek "Çalışmalarımıza; 700 bilim insanı katıldı. Yerel yöneticilerimizle istişare ettik. 300 kişilik uzman ekibimizle, 91 noktadan düzenli olarak alınan numunelerle bilimsel testler yaptık. Çevre laboratuvarlarımızda 100 uzmanla biyokimyasal etütler düzenledik. 20 farklı üniversiteden literatür ve uygulama taraması ile çalışmalarımızın yönünü belirledik. ODTÜ ile ortak çalışmalarımızda farklı pek çok noktadan numuneler aldık. Bilim insanlarımızın gözetiminde 10 noktada yüzey temizliği gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

'MARMARA HEPİMİZİN'

Bakan Kurum, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

"Marmara'ya kıyısı olan 8 ilimizdeki tüm arıtma ve depolama tesislerinde bilimsel testler yaptık. Uzman dalgıçlarımızla Marmara Denizi'nde kapsamlı incelemeler yaptık. Tüm aşamalarını bilim insanlarımız ve uzman ekiplerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdüreceğiz. Marmara Denizi'ni eski sağlıklı günlerine kavuşturana dek devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz. Marmara hepimizin."