Murat Kurum canlı yayında Gerçek Belediyecilik Yemini'ni okudu

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Katıldığı canlı yayında İstanbul için projelerini ve hedeflerini aktaran Murat Kurum, Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okudu.

Kurum, 31 Mart akşamı diğer belediye başkan adaylarının da aynı yemini okuyacaklarını kaydetti.

Gerçek Belediyecilik Yemini

İşte Murat Kurum'un canlı yayında okuduğu yemin:

Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma, Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma, kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma dezavantajlı kesimleri gözeteceğime, sosyal politikaları güçlendireceğime, belediye hizmetlerinin gecikmeden ve kaliteli bir şekilde icrası için azami gayret göstereceğime belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma milletim, hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim.