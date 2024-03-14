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Murat Kurum, Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti

Murat Kurum, Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Burada Kurum'a ’Gelin canlar bir olalım’’ yazılı çini hediye edildi.