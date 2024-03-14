Murat Kurum, Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti

İHA
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor.
Bu doğrultuda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları sürüyor.
Cem Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti
İstanbul'u karış karış gezerek vatandaşlarla buluşan Kurum, son olarak Bahçelievler’de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
'Gelin canlar bir olalım' yazılı çini hediye edildi
Kurum burada, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ile bir araya geldi.
Oldukça samimi bir atmosferde geçen ziyarette bir de hediye verildi.
Kurum’a ziyaretinin sonunda ‘’Gelin canlar bir olalım’’ yazılı çini takdim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış