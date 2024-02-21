Murat Kurum cemevinin temelini attı! Bu şehri adaletle yöneteceğiz Bahçelievler Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'ne inşa edilecek cemevinin temeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un katıldığı törenle atıldı.

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AA

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bu doğrultuda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Cemevi temeli atıldı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Bahçelievler Cemevi'nin temel atma törenine katıldı.

Kurum, törende yaptığı konuşmada, Bahçelievler Belediyesinin gayretiyle tamamlanacak cemevinin, kardeşçe yaşama ruhunu gelecek nesillere aktaracağını söyledi.

"Bu şehri adaletle yöneteceğiz"

Göreve geldiği takdirde her İstanbullunun başkanı olacağını kaydeden Kurum, farklılıkları zenginlik olarak göreceğini ve İstanbul'u adaletle yöneteceğini belirtti.

"Beraberliğimizi bozmaya yeltenenlere asla izin vermeyeceğiz"

Kurum, tüm İstanbul'a olduğu gibi Bahçelievler'e de huzuru getirmek için çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yeltenenlere asla izin vermeyeceğiz. Bizi biz yapan değerlerimizle, inançlarımızla kardeşlerimizle dostça yaşadık, Allah'ın izniyle bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. İstanbul'u birlik ve beraberlik içinde birlikte yöneteceğiz.

Kurum'dan destek istedi

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, camilere ve cemevlerine destek olduklarını ve bunları oy kaygısıyla yapmadıklarını ifade ederek, cemevinin inşası için Kurum'dan destek istedi.

Kurum, bu talebe olumlu yanıt verdi.

Dualar eşliğinde temel atıldı

Konuşmaların ardından cemevinin temeli, dede Serdar Gazi Karababa'nın duaları eşliğinde atıldı.

Törene, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ufuk Bektaş, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, AK Parti MKYK Üyesi Metin Tarhan, cemevi dedeleri, bazı kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)