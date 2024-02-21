Murat Kurum: CHP’li başkan 650 bin konut olmasa da olur diyor CHP'li mevcut belediyenin deprem konusunu önemsemediğini söyleyen Murat Kurum, "5 yıllık süreçte çalıştaydan öteye gidememiş, herhangi bir icraat yapamamış anlayıştan başka bir söz veya ifade beklemiyoruz" dedi.

İHA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Kurum, bu kapsamda da Arnavutköy Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Çeşitli kooperatif üyeleri ve iş adamları ile bir araya gelen Kurum, ilgiyle karşılandı.

Ziyaret sonrasında Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurum, kentsel dönüşüme de ilişkin konuşarak mevcut CHP'li İBB yönetiminin böyle bir derdi olmadığını söyledi.

Murat Kurum'un açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde;

"CHP’li başkan 650 bin konut olmasa da olur diyor"

Depremin İstanbul’un gerçeği olduğuna değinen Kurum, İmamoğlu’nun "650 bin konut olmasa da olur" diye yaptığı konuşmaya da şu şekilde tepki gösterdi:

Gerçek belediyecilik anlayışıyla bu hizmetleri yapacağız. Seçim sürecimizi bu parolayla başlattık ama görüyoruz ki bugün birileri İstanbul’un gerçeklerinden kopuk bir şekilde yaşıyor. Depremin bizim en büyük gerçeğimiz olduğunu bilim insanlarımız söylüyor. Bir buçuk milyon riskli konutun 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Sanayi siteleriyle alakalı da acilen döndürülmesi gereken yerler var. 1 Nisan sabahı bu görevi devraldığımızda yapacağımız en öncelikli işlerden bir tanesi olacak. Depremle mücadele etmek için 5 yıl içerisinde 650 bin konutu dönüştüreceğiz dedik. 1 Nisan sabahı görevi bırakacak olan CHP’li başkan, 650 bin konut olmasa da olur diyor.



İstanbul’un depreme hazırlanmasını ve kentsel dönüşümünü dert etmediği için, bu yöndeki tedbirleri projeleri ve yatırımları da gereksiz görüyor. Bir deprem gerçeği var ve bu gerçeğe ilişkin konutların yapılmaması gerektiğini ifade eden de bir belediye başkanı var. 5 yıllık süreçte çalıştaydan öteye gidememiş, herhangi bir icraat yapamamış anlayıştan başka bir söz veya ifade beklemiyoruz. İstanbul’un deprem gerçeği varken, insanların riskli binada oturduğu gerçeği varken, endişe içerisinde yaşadıklarını biz görüyor ve hissediyorken maalesef mevcut İBB Başkanı böyle bir açıklama yapıyor.

"Yapılana engel olmak onların bakış açısıdır"

Bu konutların yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Verdikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi depremle ilgili de herhangi bir adım atmadığını İstanbullu kardeşlerimiz gördüler. Amaçlarının İstanbul’un deprem riskini ortadan kaldırmak olmadığı gibi verilen o hizmetleri de eleştirmekten öteye gidemiyorlar. Temel atmamak değil, yapılana engel olmak onların bakış açısıdır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)