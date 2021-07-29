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    Murat Kurum: Ciğerlerimiz yandı

    Murat Kurum, Manavgat'ta çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından ''Manavgat’ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı.'' yazılı paylaşım yaptı.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 00:43
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    Murat Kurum: Ciğerlerimiz yandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta çıkan orman yangının ardından sosyal medya hesabından yazılı paylaşım yaptı.

    ''VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI BİR AN ÖNCE SARACAĞIZ''

    Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda, “Manavgat’ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangın faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz.

    Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız” ifadelerine yer verdi.

    Murat Kurum: Ciğerlerimiz yandı #1

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