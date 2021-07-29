Haberler

Gündem Haberleri

Murat Kurum: Ciğerlerimiz yandı

Murat Kurum: Ciğerlerimiz yandı

Murat Kurum, Manavgat'ta çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından ''Manavgat’ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı.'' yazılı paylaşım yaptı.