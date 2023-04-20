Murat Kurum: Cumhurbaşkanımız yeni müjdeleri paylaşacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış ve ziyaretleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün ise Beyoğlu'na giden Bakan Kurum, burada toplu açılış törenine katıldı.

Törende, Sütlüce ve Örnektepe Mahallesi 398 Konut 20 Dükkan Anahtar Teslimi, Millet Bahçesi Otopark ile Nikah Salonu Temel Atma ve Ekolojik Mahalle Bahçesi'nin açılışı yapılacak.

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramda müjdeleri olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Eser siyaseti için sizlerle bir aradayız. İstanbul'umuzun daha huzurlu olması için dev bir adım daha atıyoruz. İstanbul'un nefes alacağı bir alan olacak burası. Öte yandan 398 yeni konutlarımızı da hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz bugün. Beyoğlu için 424 otoparklı nikah salonumuzun da temellerini bugün atacağız. 39 ilçemize olduğu gibi Beyoğlu'nda da örnek projeler üretmeye devam ediyoruz. İstanbul’umuzda bu aziz şehrin, dört bir yanında dönüşüm yapıyoruz. Sosyal konutlar yapıyoruz, millet bahçeleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre 20 yıldır hizmet ediyoruz, çalışmalar yürütüyoruz.