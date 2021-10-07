Murat Kurum: Denetimler atık toplayanlara değil tesislere yönelik

Çevre ve Şehircilik Bakan Kurum, atık toplama faaliyetlerine yönelik denetimlerin, atık toplayanlar için de değil belediyelerden ruhsat almamış tesisler için yapıldığını söyledi.

İstanbulda çöp konteynerlerinden toplanan katı atıkların toplandığı tesislere denetimler sürüyor.

İstanbul Valiliği ve ilçe belediyelerin denetimleri esnasında bazı tesislerde olaylar çıktı. Atıkların yakılarak zorluk çıkarılması üzerine olaya polis müdahale etti.

Polis müdahalesinin ardından olaylar; sosyal medya ve en başta muhalif medyada "atık toplayanların ekmeğiyle oynanıyor" şeklinde servis edildi.

Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir açıklama yayınladı.

"DENETİMLER KAÇAK TESİSLERE YÖNELİK"

Kurum, denetimlerin toplayıcılara değil ruhsat almamış tesislere yönelik olduğunu belirtti.

Kurum'un açıklaması şu şekilde:

"Her şeyden evvel bilinmelidir ki; atık toplayıcı kardeşlerimiz, Sıfır Atık Hareketi'ne tam destek veren, yeşil ekonomimize en büyük katkıyı sunan emekçi kardeşlerimizdir.

Söz konusu denetimler atık toplayan kardeşlerimize yönelik değil Tehlikeli Atık Toplama Belgesi (TAT) almış olmasına rağmen, ilgili belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış tesislere yöneliktir.

TAT Belgesi olsa dahi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almayan, yani kaçak çalışan işletmeleri kapatma sorumluluğu belediyelerimizdedir. Ve belediyelerimiz de yasal firmaları desteklemek, haksız kazanca mani olmak adına bu işletmelerin kapatılması yönünde işlem yapmışlardır.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer aldığı gibi kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi'yle başladığı iddiası gerçek dışıdır, asla doğru değildir.

Zira Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Çevre ve Şehircilir Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, Türkiye'nin en büyük çevre hareketidir. Sıfır atık geri dönüşüm demektir. Bu hareket, israfı önlemek kaynaklarımızı verimli kullanmak demektir.

"ARAMIZA HİÇBİR GRUBUN GİRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bugün dünyanın birçok uluslararası kuruluşundan ödül alan Sıfır Atık Hareketi 5053 net sıfır emisyon hedefimizin Yeşil Kalkınma Modelimizin en kıymetli adımıdır.

Gece gündüz demeden alın teri dökerek hem helal ekmeklerini kazanan hem de ülkesine katkı sunan atık toplayıcı kardeşllerimize aramıza hiçbir grubun aramıza girmesine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de hep birlikte daha temiz bir çevre, daha güzel bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz."