Murat Kurum: Denizimizde toplanacak miktarda müsilaj kalmadı

Bakan Kurum, 1 aylık çalışmalar sonucunda Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlendiğini, tekrarlanması durumunda çalışmalara devam edileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi'nde ortaya çıkarak çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve deniz salyası olarak da bilinen müsilajla mücadeleler başarıyla sonuçlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her aşamanın takip edildiği ve her bölgede incelemelerin yapıldığı Marmara Denizi'nde müsilaj kalmadı.

Çalışmalarda bizzat bulunan Bakan Murat Kurum, 7 Temmuz itibarıyla mücadelede birinci ayın geride kaldığını söyledi.

"DENİZDE MÜSİLAJ KALMADI"

Birinci ayın sonunda denizde toplanacak müsilaj kalmadığını açıklayan Bakan Kurum, "Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı.

Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.

47 İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

30 günde yapılanları açıklayan Bakan Kurum, "Denetimlerimizin otuzuncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi..." açıklamasında bulundu.

EKİP ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum.

1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık.







