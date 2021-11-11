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    Murat Kurum: Depozito uygulaması ocak ayı itibarıyla başlıyor

    Bakan Murat Kurum, çevre korumasında ve ekonomi kazancında önem taşıyan depozito uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.11.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 11:00
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    Murat Kurum: Depozito uygulaması ocak ayı itibarıyla başlıyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ'ının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.

    Bakan Murat Kurum, sunum öncesindeki konuşmasında 'depozito uygulaması'na değindi.

    Bakan Kurum, uygulamanın 2022 Ocak ayıyla beraber başlayacağını duyurdu.

    İADE EDENE ÜCRET GERİ VERİLECEK

    Yıl başından itibaren Türkiye'de kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak ve ambalaj markete iade edildiğinde ücreti geri alınacak.

    ÇEVRE KORUMASI

    Depozito iade sistemi ile hem çevre korunacak hem de ekonomik katkı sağlanacak.

    Murat Kurum: Depozito uygulaması ocak ayı itibarıyla başlıyor #1

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