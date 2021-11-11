Murat Kurum: Depozito uygulaması ocak ayı itibarıyla başlıyor

Bakan Murat Kurum, çevre korumasında ve ekonomi kazancında önem taşıyan depozito uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ'ının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.

Bakan Murat Kurum, sunum öncesindeki konuşmasında 'depozito uygulaması'na değindi.

Bakan Kurum, uygulamanın 2022 Ocak ayıyla beraber başlayacağını duyurdu.

İADE EDENE ÜCRET GERİ VERİLECEK

Yıl başından itibaren Türkiye'de kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak ve ambalaj markete iade edildiğinde ücreti geri alınacak.

ÇEVRE KORUMASI

Depozito iade sistemi ile hem çevre korunacak hem de ekonomik katkı sağlanacak.