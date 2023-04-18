Murat Kurum: Deprem bölgesinde ticari ve sosyal hayatı canlandırıyoruz Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde depremin izleri silinmeye devam ediyor. Afet konutları yükselirken, bölgedeki ticari hayatın devamlılığı için de Emlak Konut eliyle ticari üniteler yapılıyor.

ensonhaber.com

Türkiye, 2 ay önce tarihinin en büyük depremleriyle karşılaştı.

11 ili büyük yıkıma uğratan afetin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar sarılmaya başlandı.

Bir yandan enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklandırılması için mücadele edilirken bir yandan da vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Öyle ki, önceki afetlerde olduğu gibi yeni afet konutları da hızlıca yükselmeye başladı.

Bu süreçte enkaz kaldırma çalışmalarında da sona gelindi.

Depremin izleri silinmeye devam ederken, ticari hayatın bölgede yeniden canlanması için de hummalı çalışmalar yürütülüyor.

"İlk etapta 4 bin 377 geçici ticari ünite yapıyoruz"

Konuya ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, şu notu ekledi:

11 ilimizin normalleşmesi için ticari ve sosyal hayatı canlandırmamız şart!



Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile ilk etapta 4.377 geçici ticari ünite yapıyoruz.

"Ticari hayatın devamlılığının sağlanması için çalışmalar sürüyor"

Videoda ise yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgiler aktarıldı:

Deprem bölgesinde ticari hayatın devamlılığının sağlanması için çalışmalar sürüyor. Hatay Antakya’da iki bölgede Emlak Konut eliyle depremde iş yerleri zarar gören esnaf için 110 iş yeri yapılıyor.

"İnsanların daha hızlı adapte olması için ticari hayatın devam etmesi lazım"

Emlak Konut Saha Sorumlusu Özkan Yaman ise şu ifadeleri kullandı: