Haber Merkezi

Türkiye, 6 şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremlerden olumsuz etkilenen 11 ilde vatandaşların daha güvenli evlerde oturması için konutların yapımı da tüm hızıyla sürüyor.

Göreve yeniden geldiği günden bu yana deprem bölgesini sık sık ziyaret eden ve oradaki vatandaşlardan elini hiç çekmeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün de Malatya'da incelemelerde bulundu.

Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, akabinde ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, tek tek rakamlarla deprem bölgesinde süren çalışmaları anlattı.

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Bakan Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MESAİ ARKADAŞLARIMIZ, AFETZEDE KARDEŞLERİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

Bugün 11 ilimizde 174 ayrı şantiyenin bulunduğu ayrı alanda ve bu alanlarda 1.900 şantiyede ve yine köylerimiz, köylerimizde köy evlerini yapıyoruz biliyorsunuz.



1.581 köy evi şantiyesinde çalışıyoruz yani toplamda 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinalarımız, işçi, emekçi kardeşlerimiz dur durak bilmeden çalışıyor.



Bu kapsamda da tüm şantiyelerimizde de 182 bin mesai arkadaşımız, yol arkadaşımız 11 ilimizdeki afetzede kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için gece gündüz çalışmaktadır.

"TOPLAM 201 BİN KONUTUN TESLİMİ YAPILACAK"

Bu kapsamda şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'da merkez ve ilçelerde olmak üzere 155 bin konutumuzun teslimlerini Sayın Cumhurbaşkanımız'ın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta yaptık.



Gerçekten oradaki sevgi ve oradaki mutluluğu görmeliydiniz. Yine ocak ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'da yeni konutların teslimini gerçekleştireceğiz. Malatya'da 11 ilde yani 15-20 gün sonra toplamda 201 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz.

"TÜM DEPREM BÖLGESİNDE İNŞAATLARIN YÜZDE 93'Ü BAŞLADI"

Tüm deprem bölgesinde hak sahibi vatandaşlarımızın için inşa edilmesi gereken ve iş yerlerinin yüzde 93'ü bugün itibarıyla inşaatları başlamış durumda. Yine Malatya özeline bakacak olursak, inşa edilmesi gerkene konutların yüzde 83'ünü tamamladık.



Ocak 15 itibarıyla Malatya'da ihalesi yapılmamış hiçbir iş kalmayacak. İnşallah 2024 sonuna kadar da 27 bin 400'ü Malatya'da olmak üzere 11 ilimizde de 201 bin 688 konutumuzu teslim etmiş olacağız. Bu teslim oranına baktığınızda da hak sahibi vatandaşlarımızın yüzde 45'ini bu yıl sonu itibarıyla tamamlayıp, vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.

2025 SONUNDA TESLİM EDİLECEK KONUT SAYISI

2025 yılı sonuna geldiğimizde 80 bin 600 konut olmak üzere deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 konutumuzu, işyerimizi vatandaşlarımıza sunmuş olacağız.

"SON KONUT TESLİM EDİLENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"