Murat Kurum: Deprem bölgesindeki 155 bininci yuvanın anahtarı teslim edilecek

AA

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından etkilenen 11 ilde yaşayan depremzedeler, yeni yuvaları ile buluşmaya devam ediyor.

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle de deprem bölgesinde yapılan konutlar, hak sahiplerine teslim edilecek.

"155 BİNİNCİ YUVAMIZIN ANAHTARINI SAHİBİNE TESLİM EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım filminde, şu ifadeleri kullandı:

Anahtarlar hep huzura açılsın diye, sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz.

ANAHTAR TESLİMİ YARIN SAAT 13.30'DA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da "Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi"nin hızla devam ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yarın saat 13.30'da düzenlenecek törende, deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirileceği belirtildi.