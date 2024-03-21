Murat Kurum: Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Murat Kurum, bir vatandaşla olan konuşmasında kentsel dönüşümde yaşanacak olan kolaylığa dikkati çekti.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Sahada vatandaşların sorunlarını dinleyen Murat Kurum'a en çok kentsel dönüşüm soruluyor.

Bu konuda kararlı olduklarını söyleyen Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Bir vatandaşın kendisine, "Size bir şey sorabilir miyim? Oturduğum bina 3 katlı 6 daire. Biz bunu yıkıp yeniden yaptığımız zaman bize diyorlar ki ancak 4 daire alabilirsiniz. Daire sahipleri de ayrı ayrı kişiler. Peki kim 2 dairesinden vazgeçecek?" soruları üzerine şu ifadeleri kullandı;

"Vatandaşın önünü açacağız"

Hayır geçmeyecek ağabey. O 6 dairenin 6 tanesinin de yapılabilmesi için imarı düzenleyeceğiz, 6 tane daire yapılacak. Nisanda biz geldikten sonra inşallah hemen böyle taleplerin hepsini teker teker hemen kararını vereceğiz. Vatandaşın önünü açacağız. Beraber açacağız. Bak 5 senede yapılanları görüyorsun. Bir şey yapıldığı yok. İş yapacağız.

O anları paylaştı

Murat Kurum, vatandaşla arasında geçen bu diyaloğu ise "Her gittiğimiz yerde vatandaşımız bize kentsel dönüşümü soruyor. Artık riskli konutlarda çaresizce beklemek istemiyor. Onlar da biliyor ki; deprem algı dinlemez! Nisan’da başlıyoruz. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak." sözleriyle paylaştı.