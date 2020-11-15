Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merak edilen 'deprem vergileri nereye harcandı' sorusuna "8 kat fazlası deprem için harcandı" sözleriyle karşılık verdi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konuğu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'du.

Bakan Kurum, İzmir depremi, Türkiye genelinde depreme yönelik hazırlıklar, yeni deprem yönetmelikleri, imar barışı, kentsel dönüşüm ve görev alaınyla ilgili diğer konularda açıklamalarda bulundu.

"DASK'TA 147 MİLYAR LİRA TOPLANDI"

Bakan Murat Kurum, Fatih Altaylı'nın DASK'ta (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) ne kadar para toplandığına dair sorusuna "Bildiğim kadarıyla 147 milyar lira" cevabını verdi.

Murat Kurum: Deprem vergilerinin 8 kat fazlası deprem için harcandı-Video

DEPREM VERGİLERİ NEREYE HARCANDI

Geçmiş dönemde Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in "Vergi özel diye bir ayrım olmuyor, hepsi bir kasaya girmiyor. Gördüğünüz bütün hizmetler yollar, sosyal yardımlar, aklınıza ne geliyorsa onların içindedir." sözlerini hatırlatan Fatih Altaylı, vatandaşların "deprem vergilerinin depreme harcanmadığına" yönelik eleştirilerine de vurgu yaparak, deprem vergisinden ne kadar para toplandığını sordu.

Bakan Murat Kurum da merak edilen konuya şöyle açıklık getirdi:

"DEPREM VERGİLERİNİN 8 KAT FAZLASI, 1.2 KATRİLYON HARCANDI"

"Bugüne kadar 147 milyar deprem vergisi var. Bunun tam 8 kat fazlası 1.2 katrilyon lira deprem vergisi süreci ile birlikte para harcanmış.

Türkiye'mizdeki kamu hastaneleri, okullarımız, valilik binalarımız, kaymakamlık binalarımız, bunlara ilişkin sosyal konut, kentsel dönüşüme ilişkin destekler.

81 İLDE YENİLEME ÇALIŞMASI

Bütün 81 ilimizde yapılması gereken sosyal donatı ihtiyaçlar. Altyapı projeleri, köprünün güçlendirilmesi, yol yapımı, afet toplanma alanı, okulların yenilenmesi, kamu okullarını depreme karşı yeniliyoruz.

KAMU BİNALARI ENVATERE SOKULUYOR

Bütün kamu kurumlarının binalarının envanterini çıkarıyoruz. Bütün tespitler yapıldı, ağır hasarlı, riskli gördükleri binaların yıkımları dahi gerçekleştirildi.

ALTYAPI, OKULLAR VE HASTANELER YENİLENECEK

Biz tekli eğitime geçerken altyapımızı güçlendirecek, okullarımızı yenileyecek, hastanelerimizin deprem riskini gözeterek yapılanma süreci var.

ŞEHİR HASTANELERİ KAMU BÜTÇESİ DIŞINDA

Şehir hastaneleri ayrı konu, onlar zaten kamu bütçesinden harcanmıyor. Aklınıza kamu binaları anlamında ne anlama geliyorsa tamamını yeniliyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HARCAMALARI

Kentsel dönüşümle alakalı 60 milyar lira bakanlık, TOKİ kaynak aktarmış. 15 milyar sadece taşınmaya vermişiz. Deprem vergilerinin kat be kat fazlası harcanmaktadır."