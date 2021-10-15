Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir depreminin ardından depremzedeler için inşasına başlanan konutlarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir temasları kapsamında İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından TOKİ tarafından başlatılan konut inşaatlarını yerinde inceledi.

Bakan Kurum, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İNŞAATLAR BİTME AŞAMASINA GELDİ"

Kurum, deprem felaketinin hemen ardından hayata geçirilen projelerde gelinen son aşamalara ilişkin bilgi verdi.

Depremin birinci yılında inşaatların bitme aşamasına geldiğini aktaran Kurum, "İstiyoruz ki en güzeli olsun, en iyisi olsun. Şubat ayında konutlarımızın temellerini atmıştık. 1 yıl içerisinde tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Depremin 1. yılında inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. İnşallah etaplar halinde tamamlıyor olacağız.

Murat Kurum: Depremin 1. yılında inşaatlarımız bitme aşamasına geldi VİDEO



"5 BİN 61 KONUT İNŞA EDİLİYOR"

5 bin 61 tane konut inşası gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın gelişleriyle anahtarları depremzede kardeşlerimize vereceğiz. Kalan konutları da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Etap etap konutlarımızı teslim ediyor olacağız. İzmir tarihinin en büyük en kapsamlı dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu projeleri yaparken de örnek olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.